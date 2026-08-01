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年久失修 法拉盛草原可樂娜公園 小組成立爭資源

記者鄭怡嫣／紐約報導
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皇后區長理查茲宣布成立「法拉盛草原可樂娜公園工作小組」，為長期面臨投資不足、淹水...
皇后區長理查茲宣布成立「法拉盛草原可樂娜公園工作小組」，為長期面臨投資不足、淹水及設施老化問題的公園，爭取更多公共與私人資源。圖為法拉盛草原可樂娜公園園內。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近期宣布，成立「法拉盛草原可樂娜公園工作小組」(Flushing Meadows Corona Park Task Force)，集合市府機構、文化單位、社區組織及私人夥伴，為長期面臨投資不足、淹水及設施老化問題的公園，爭取更多公共與私人資源；他並與市議員托馬斯-亨利(Shanel Thomas-Henry)宣布投入2250萬元，全面翻修園內具有歷史意義的「全兒童遊樂場」(Playground for All Children)。

理查茲指出，法拉盛草原可樂娜公園數十年來持續遭遇投資不足。公園經常積水，許多使用頻繁的設施數十年未曾翻新，日常維護資源也嚴重不足。為改變這些不平等現象，「法拉盛草原可樂娜公園工作小組」集合各類組織，不僅旨在爭取與紐約市其他主要公園相稱的公平政府投資，也計畫透過公園舉辦的大型活動及進駐機構，引入更多的私人資金。

據悉，工作小組將由理查茲與Tiebreaker Productions合夥人盧巴(Mike Luba)共同擔任主席。盧巴長期負責推動森林小丘體育場系列演唱會。工作小組成員包括法拉盛草原可樂娜公園聯盟(Alliance for Flushing Meadows Corona Park)、城市未來中心(Center for an Urban Future)、皇后區第三、四、六、七、八社區委員會、市府機構、紐約科學館、美國網球協會、皇后區夜市等。

此外，理查茲與托馬斯-亨利並宣布，將在2027財政年度資本預算中分別撥款1750萬元及500萬元，全美翻修全美第一座專為身心障礙兒童興建的「全兒童遊樂場」。

州參議員劉醇逸表示，法拉盛草原可樂娜公園是皇后區最大的公園，理應獲得足夠資源服務全區居民。皇后區夜市創辦人王榮光(John Wang)表示，夜市自2015年起以該公園為家，公園對皇后區及紐約市十分重要，但也迫切需要更多維護、照顧與投資。

精華 FAQ

  • 此工作小組旨在整合市府機構、文化單位、社區組織與私人夥伴，替長期投資不足的公園爭取更多公共與私人資源，改善淹水、老舊設施與日常維護不足等問題。

  • 工作小組由皇后區長理查茲與Tiebreaker Productions合夥人盧巴共同擔任主席，成員包括多個社區委員會、市府機構、紐約科學館、美國網球協會與皇后區夜市等。

  • 理查茲與市議員托馬斯-亨利宣布，將在2027財政年度資本預算中共投入2250萬元，全面翻修全兒童遊樂場，讓這座專為身心障礙兒童設計的歷史場地獲得更新。

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