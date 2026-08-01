百年堂慶 華埠中華第一浸信會8/2感恩禮拜

華埠中華第一浸信會迎百年堂慶，8月2日舉行感恩禮拜。(Catemcc攝影╱Wikimedia)

位於曼哈頓華埠披露街(Pell Street)21號的中華第一浸信會，今年迎來建堂100周年，將於8月2日(周日)上午11時舉行百年堂慶感恩禮拜，回顧教會與華埠社區攜手走過的一世紀；主任牧師李澤華歡迎僑胞參加，見證此華埠歷史教堂的重要時刻。

教會表示，中華第一浸信會的發展與李韜牧師及其女兒李彬華博士(Mabel Ping-Hua Lee, 前譯李美步)密不可分。李韜曾任紐約中華公所主席，長年在華埠從事傳教及社區服務，他於1924年去世後，李彬華接續父親的工作，並於1926年在華人社區及浸信會組織協助下，籌措資金購下披露街21號建築，作為教會及社區服務中心，以紀念李韜。

李彬華1896年出生於廣州，年少時隨家人移居紐約。她先後就讀班納德學院及哥倫比亞大學，1921年取得經濟學博士學位，成為哥大首位取得博士學位的華裔 女性，也是國內最早取得經濟學博士學位的華人女性之一。她的研究聚焦中國農業及經濟史，後以「中國經濟史」出版。

除教育及教會工作外，李彬華也是美國早期婦女參政運動的重要華裔人物。1912年，年僅十餘歲的她騎馬走在紐約第五大道婦女投票權遊行隊伍前方，與上萬名參與者呼籲賦予女性選舉權。當時中華民國成立並已有提出婦女投票權，遊行隊伍便以「向中國看齊」等口號，敦促美國跟上婦女政治權利改革的步伐。

紐約州女性於1917年取得投票權，美國憲法第19修正案則於1920年通過，但受到排華法及歸化限制影響，包括李彬華在內的華人移民仍無法取得公民身分，因此不能投票，直到1943年排華法被廢除、華人重新獲得歸化入籍途徑後，相關法律障礙才開始解除。

接掌教會後，李彬華將傳教工作與社會服務結合，為華埠居民提供英文及中文教育、職業訓練和其他支援，長期服務新移民、婦女及弱勢家庭。她於1966年去世，享年70歲，但其推動教育、婦女平權及華人社區服務的影響延續至今。

為紀念李彬華的貢獻，國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)提出法案，將華埠宰也街(Doyers Street)6號郵局命名為「李美步紀念郵局」(Mabel Lee Memorial Post Office)，法案於2018年簽署生效。

百年堂慶感恩禮拜將於8月2日上午11時，在披露街21號李韜牧師紀念堂舉行。