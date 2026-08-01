我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

百年堂慶 華埠中華第一浸信會8/2感恩禮拜

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠中華第一浸信會迎百年堂慶，8月2日舉行感恩禮拜。(Catemcc攝影╱Wik...
華埠中華第一浸信會迎百年堂慶，8月2日舉行感恩禮拜。(Catemcc攝影╱Wikimedia)

位於曼哈頓華埠披露街(Pell Street)21號的中華第一浸信會，今年迎來建堂100周年，將於8月2日(周日)上午11時舉行百年堂慶感恩禮拜，回顧教會與華埠社區攜手走過的一世紀；主任牧師李澤華歡迎僑胞參加，見證此華埠歷史教堂的重要時刻。

教會表示，中華第一浸信會的發展與李韜牧師及其女兒李彬華博士(Mabel Ping-Hua Lee, 前譯李美步)密不可分。李韜曾任紐約中華公所主席，長年在華埠從事傳教及社區服務，他於1924年去世後，李彬華接續父親的工作，並於1926年在華人社區及浸信會組織協助下，籌措資金購下披露街21號建築，作為教會及社區服務中心，以紀念李韜。

李彬華1896年出生於廣州，年少時隨家人移居紐約。她先後就讀班納德學院及哥倫比亞大學，1921年取得經濟學博士學位，成為哥大首位取得博士學位的華裔女性，也是國內最早取得經濟學博士學位的華人女性之一。她的研究聚焦中國農業及經濟史，後以「中國經濟史」出版。

除教育及教會工作外，李彬華也是美國早期婦女參政運動的重要華裔人物。1912年，年僅十餘歲的她騎馬走在紐約第五大道婦女投票權遊行隊伍前方，與上萬名參與者呼籲賦予女性選舉權。當時中華民國成立並已有提出婦女投票權，遊行隊伍便以「向中國看齊」等口號，敦促美國跟上婦女政治權利改革的步伐。

紐約州女性於1917年取得投票權，美國憲法第19修正案則於1920年通過，但受到排華法及歸化限制影響，包括李彬華在內的華人移民仍無法取得公民身分，因此不能投票，直到1943年排華法被廢除、華人重新獲得歸化入籍途徑後，相關法律障礙才開始解除。

接掌教會後，李彬華將傳教工作與社會服務結合，為華埠居民提供英文及中文教育、職業訓練和其他支援，長期服務新移民、婦女及弱勢家庭。她於1966年去世，享年70歲，但其推動教育、婦女平權及華人社區服務的影響延續至今。

為紀念李彬華的貢獻，國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)提出法案，將華埠宰也街(Doyers Street)6號郵局命名為「李美步紀念郵局」(Mabel Lee Memorial Post Office)，法案於2018年簽署生效。

百年堂慶感恩禮拜將於8月2日上午11時，在披露街21號李韜牧師紀念堂舉行。

精華 FAQ

  • 感恩禮拜將於8月2日周日上午11時，在曼哈頓華埠披露街21號的李韜牧師紀念堂舉行，教會歡迎僑胞到場參加見證。

  • 因為李韜曾在華埠傳教並從事社區服務，他去世後由女兒李彬華接手，並於1926年購下現址作為教會與社區服務中心，以紀念父親。

  • 她不僅是哥大首位華裔女博士，也參與早期婦女參政運動，並在教會中結合傳教與社會服務，長期協助新移民、婦女及弱勢家庭。

華裔

上一則

泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層

下一則

年久失修 法拉盛草原可樂娜公園 小組成立爭資源
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

慶祝建國250周年暨中秋節 9月20日法拉盛大遊行

慶祝建國250周年暨中秋節 9月20日法拉盛大遊行
NYPD五分局攜手紐約中華總商會 8月4日「警民同樂日」

NYPD五分局攜手紐約中華總商會 8月4日「警民同樂日」
68隊較勁 美東夏令華人排球錦標賽落幕

68隊較勁 美東夏令華人排球錦標賽落幕

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，23日出庭對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪。(擷自Google Maps)

「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪

2026-07-24 18:04

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說