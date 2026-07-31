幼教不再強推「創意課程」華人業者稱讚

紐約市教育局(DOE)不再硬性要求幼教採用統一課程，轉而允許根據社區需求申報替換教材。華人業者認為，這給予了機構因材施教的靈活性。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市教育局(DOE)最近鬆綁了一項幼教課程強制法令，當局不再硬性要求全區統一採用「創意課程」(The Creative Curriculum)，轉而允許幼教機構根據社區需求申報替換教材。華人 業者認為，這給予了幼教機構因材施教的靈活性，但如何在給予學校自主權的同時維持品質與評估一致性，也成為市府新的挑戰。

在前市長亞當斯 (Eric Adams)時期推動的舊規，原本強制要求全市五歲及以下的嬰幼兒，包括三歲班(3-K)及四歲班(Pre-K)學生統一使用由華府 「教學策略」(Teaching Strategies)公司開發的「創意課程」。而今年稍早釋出的最新指南則開闢了彈性空間；業者只需納入家長與教師意見，即可從市府預先批准的8款教材中選擇替代課程。

目前可選的替代課程包括具備紐約在地特色、包含地鐵、公寓主題的「學習單元」(Units of Study)，以及蒙特梭利(Montessori)、雙語及特教專用課程等。

一位不願具名的華人托育業者指出，這項轉變最大的優點是還給學校與教師專業自主權；他強調，紐約擁有全美最多元化的學前教育體系，不同社區的孩子在語言、文化背景及發展需求上存在巨大差異，單一課程根本無法滿足所有需求。

不過，市府雖然在教材選擇上放行，卻保留了最受爭議的數據評估系統「GOLD」。無論幼教機構選用何種課程，仍必須強制使用該系統進行追蹤。

GOLD系統要求教師每年三次對每位幼兒在數學、語言及社交情緒等數十項指標進行評估，並上傳觀察筆記或照片。有托育教師透露，一個18人的班級，每三個月就得輸入超過1000條數據，讓老師疲於奔命。

對此，教育局發言人艾莉森(Dominique Ellison)回應，保留GOLD系統是為了在賦予彈性的同時，維持全市統一的學習進度追蹤標準。

而華人業者認為，教材放寬的前提是政府必須建立起極為成熟且客觀的評估體系，否則如何公正判斷某套課程是否真正有效，將是未來的最大考驗。