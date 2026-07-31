支持鄭永佳連任 華人醫師辦籌款會

紐約多名華人醫師於布碌崙為支持鄭永佳連任舉辦籌款宴。(主辦方提供)

為支持紐約州第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)競選連任，紐約多名華人 醫師在布碌崙 (布魯克林)舉辦晚宴為他背書。多位與會醫師表示，此次選舉並非黨派之爭，而是關乎候選人政綱是否符合社區利益。鄭永佳則藉此反擊對手近日散布不實選票消息，批評對方利用司法程序操弄選情、誤導選民。

主辦醫師李奕文表示，支持鄭永佳是因不願見到社區內設立遊民 所或監獄，也反對削減警察經費，更反對專業人員的甄選標準以種族膚色取代學識與資歷等政策。

與會醫師陳建閃指出，他多次向當地民代反映意見，卻始終得不到重視。他強調，社區需要更多為民發聲的民意代表，而非逢議必舉手、只知服從執政黨政綱的橡皮圖章。

鄭永佳表示，過去四年他持續傾聽社區心聲，逐一關注居民對現行政策的投訴，也歡迎民眾就社區環境提出改善建議。他坦言，身為議會少數黨議員，提案往往面臨較大阻力，但若議會中缺乏反對聲音，執政黨恐將更加肆無忌憚地無視民意，強推危害社區的法案。

鄭永佳回應近日獨立路線選票議題，指對手就他未能取得「Stop Mamdani」提名一事大做文章，散布他的名字將不會出現在選票上的說法。他澄清說，法院已於4月駁回對手提出的控告，他現獲共和與保守兩黨提名，爭取第三個任期。

他也澄清，該獨立選票路線並不影響既有的兩黨提名，對手兩個月來不斷散布不實訊息、藉司法手段操弄選舉，損及美國民主精神與選舉公正原則。

鄭永佳呼籲對手比照其他候選人在選前公開參與社區會議辯論，讓選民聽取雙方對各項議題的立場，藉此自行判斷誰更能代表自己的利益。