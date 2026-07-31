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反對市營雜貨店 移民商業聯盟要告市府

記者劉梓祁╱紐約報導
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移民商業聯盟表決控告市府，反對市營雜貨店不公平競爭，指移民經營超市已面臨困難。(...
移民商業聯盟表決控告市府，反對市營雜貨店不公平競爭，指移民經營超市已面臨困難。(記者劉梓祁╱攝影)

由數十個移民及少數族裔商業團體組成的多元文化商業聯盟(Multicultural Business Coalition)，已決定就市府斥資7000萬元推動的市營雜貨店計畫提告，指市府提供店租、地產稅及裝修補貼，將令私人超市和雜貨店陷入不公平競爭。

該聯盟主席賈西亞(Frank Garcia)28日表示，董事會計畫在未來數周提出訴訟，並將致函通知市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府。聯盟目標籌集100萬元，用於法律費用、遊說及宣傳，呼籲市府在推進計畫前評估對社區小商家的影響。

賈西亞說，許多移民經營的超市和雜貨店已面對高租金、稅費、盜竊及融資困難，難以與獲市府補貼的商店競爭。他尚未說明訴訟將依據哪些法律，也未透露是否會申請禁制令，阻止市府招標或開設首批分店。

聯盟成員涵蓋亞裔、非洲裔、加勒比裔、拉美裔、中東裔及猶太裔商業組織，成立時參與團體包括亞裔美國婦女商會、韓裔美國商會、孟加拉裔美國商會及大紐約尼泊爾商會等。全國超市協會(National Supermarket Association)及美國聯合雜貨店協會(United Bodegas of America)也曾表達類似憂慮，但尚未確認參與訴訟。

市府說，五間「N.Y.C. Groceries」市營雜貨店將由私人公司負責日常營運，市府則提供可直接營業的店址、負擔租金和地產稅，並制定售價及勞工標準；所有蔬果、肉類和海鮮，以及約20類乳製品、乾糧和冷藏食品，將比一般零售基準價低30%。市府估計，該舉措可使個人整體食品帳單平均減少15%，每戶每月約節省90元。

首間分店預定2027年底在布朗士Hunts Point開業，東哈林La Marqueta店預計2029年啟用；布碌崙(布魯克林)、皇后區及史泰登島店址仍未確定。營運商提案截止日期為10月16日。

精華 FAQ

  • 聯盟認為市府為市營雜貨店提供店租、地產稅與裝修補貼，會讓受補助店家取得不公平優勢，壓縮私人超市與雜貨店的生存空間，因此決定採取法律行動。

  • 市府將設立5間「N.Y.C. Groceries」，由私人公司營運，市府提供可直接營業的店址、負擔租金與地產稅，並規定售價與勞工標準，主打低於一般零售基準價30%。

  • 聯盟表示董事會將在未來數周內提出訴訟，並通知曼達尼政府；市府方面則持續推進招標作業，營運商提案截止日期為10月16日，首店預計2027年底開幕。

亞裔 移民 曼達尼

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