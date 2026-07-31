金兌錫攜109分局等團體 8╱6發放返校書包

紐約州眾議員金兌錫30日宣布，將於8月6日舉辦年度返校書包發放活動，並與市警109分局、美華醫師會(CAIPA)、韓裔家庭服務中心(KAFSC)等合作夥伴出席記者會，展示今年將發放的書包及學用品。(記者戴慈慧╱攝影)

為協助皇后區 學童迎接新學年，紐約州 眾議員金兌錫(Ron Kim)30日宣布，將攜手紐約市 警109分局社區事務組、亞美醫師協會(CAIPA)、麥迪遜廣場花園娛樂公司(Madison Square Garden Entertainment，MSGE)及韓裔家庭服務中心(Korean American Family Service Center，KAFSC)，於8月6日上午11時舉辦2026年度「返校書包發放活動」。

活動將於109分局後方停車場舉行，免費發放書包及學用品，所有參加兒童須由家長或監護人陪同入場。

金兌錫表示，今年活動在CAIPA、MSGE及KAFSC等社區夥伴支持下，將提供數百個書包及各項學用品，希望減輕家庭開學負擔，協助更多學生做好返校準備。他也感謝109分局警員及社區領袖長期投入社區服務，並提醒家長，孩童領取物資時須由成人陪同。

109分局局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，109分局多年來與金兌錫辦公室攜手服務社區，今年再次合作舉辦書包發放活動，希望透過提供返校用品，鼓勵學生努力學習、勇敢追夢，未來成為社區及社會的重要棟梁。

CAIPA執行總監黃雪莉(Shirley Huang)表示，CAIPA基金會今年將捐贈300個書包，並再次與109分局及金兌錫合作，希望結合執法機關、民選官員、醫療專業人士、社區組織及志工力量，共同支持下一代成長，協助學生以最佳狀態迎接新學年。

KAFSC執行長Jeehae Fischer則表示，希望透過此次活動，讓學生帶著信心迎接新學期，擁有更好的學習起點。