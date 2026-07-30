哪條地鐵最讚？MTA滿意度調查：L線、7號線並列第一

據大都會運輸署(MTA)最新公布的乘客滿意度調查，L線及7號線以72%的滿意度拔得頭籌。(記者戴慈慧／攝影)

每位紐約客心中的「最佳地鐵 線路」或許各不相同，但根據大都會運輸署(MTA )最新公布的乘客滿意度調查，連接曼哈頓下城及布碌崙的L線、曼哈頓中城行至皇后區法拉盛 的7號線以72%的滿意度拔得頭籌，並列第一。

MTA公布的「2026 年春季乘客滿意度調查」(Spring 2026 Customers Count)，於今年4月13日至5月2日間收集了近9萬4000名乘客意見。數據顯示，紐約地鐵的整體滿意度維持在63%，較去年同期的57%有顯著提升，乘客普遍反映在可靠度與安全性方面的體驗有所改善。

在並列冠軍中，L線的亮眼表現並不令人意外。自從該路線全面導入「基於通訊的列車控制系統」(CBTC)以來，便以班次密集、等車時間短而聞名；7號線同樣受益於此項新技術，即便每日承載數十萬名乘客，仍能提供全系統中最穩定可靠的服務。

G線及Q線的滿意度緊隨其後。MTA將G線評分提升歸功於新車廂的投入，大幅拉高了車廂清潔度的滿意度；同時，G線與Q線在安全性方面也獲得極高評價，成為推升整體滿意度的關鍵。

這份調查同時反映了紐約市民對地鐵關注焦點的轉變。多年來，「治安與安全」始終是影響乘客給予評分的最大因素；然而此次調查顯示，「可靠度」已躍升為決定滿意度的首要驅動力，表明乘客越來越重視列車能否按時抵達。

同時，報告也指出，乘客對安全的滿意度正持續得到改善。有62%的乘客表示在車廂內感到安全，60%表示在車站內感到安全，54%表示在月台上感到安全，這三項數據均創下MTA自2022年啟動線上調查以來的最高紀錄。

市運輸局(NYC Transit)總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)在聲明中表示，「數據顯示，服務提升正在發揮實質作用，而乘客也確實感受到了這些變化」。