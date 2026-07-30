本次拍賣由處理市府資產的紐約市行政服務局(DCAS)官方網站主辦，拍賣一開跑便引發熱烈迴響。(圖片截自官網)

紐約尼克 隊(NBA Knicks)今年6月奪下暌違長達53年的首座總冠軍獎盃，全市狂歡。為了讓資深球迷與收藏家有機會珍藏這份歷史記憶，紐約市府於29日將掛於曼哈頓百老匯 「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)遊行路線上的「冠軍之路」(Champions Way)紀念路牌推上拍賣 台。

這塊藍橘相間、尺寸為36吋長、9吋寬的耐用鋁合金路牌，是由紐約市交通局(DOT)位於皇后區的路牌加工廠手工精心打造。當時市府沿著遊行路線安裝了30塊，本次拍賣的是其中之一，市府目前尚無出售其餘29塊路牌的計畫。

本次拍賣由處理市府資產的紐約市行政服務局(DCAS)官方網站主辦。競標於29日上午9時以100元起標，每次加價單位為10元，將一路開放至12日(周三)晚間8時止。

拍賣一開跑便引發熱烈迴響，截至當日上午11時，競標價格已快速攀升至390元，並有超過百位民眾同時線上瀏覽。拍賣所得將撥入紐約市通用基金，用於支付教師薪資或鋪平道路坑洞等市府營運開支。

尼克隊狂熱仍在紐約延燒，地道「紐約元素」的尼克隊冠軍紀念品亦大受追捧。市府上月曾以每塊100元販售200塊相同規格的複製品路牌，結果在短短七分鐘內搶購一空；先前紐約交通博物館推出的藍橘配色34街地鐵站入口迷你模型亦屢次售罄；甚至有摩根大通高管在遊行期間因試圖偷走尼克隊主題紀念垃圾桶而遭到逮捕並開除。

市行政服務局局長北清夢(Yume Kitasei)表示，尼克隊封王是世代難逢的歷史時刻，此路牌完美捕捉了遊行慶典的興奮與驕傲。當被問及未來是否會拍賣熱門的尼克隊主題垃圾桶時，北清夢笑稱目前尚無此計畫，但對「冠軍之路」路牌的最終成交價寄予厚望；「只要碰到這支尼克隊，沒有什麼是不可能的」。