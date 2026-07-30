禁24小時工作提案卡關 護理員再絕食抗議

為抗議市議會未遵守承諾、將旨在禁止24小時工作制的提案付諸表決，以華人為主的紐約家庭護理員維權團體在市政廳外發起絕食行動。這已是今年以來第二次。(「婦女也是人」運動提供)

旨在推動反對24小時工作制立法的紐約家庭護理員團體28日宣布，即日起重新在市政廳外集結並舉行絕食抗議，以施壓市議會盡快審議通過相關提案。

參與絕食的護理員中大部分為華人 ，他們指責市議長朱曼寧(Julie Menin)使用排期權力壓制由市議員馬泰 (Christopher Marte)提出的303號提案(Int-303)被交付議會表決，該提案要求紐約市 家庭護理員每日連續值班不能超過12小時，目前共有14名市議員參與聯署，但尚未提交至委員會審議。

馬泰從四年前上任之初便開始提交旨在禁止護理員24小時連續值班的提案，經過議會會期的交接，現已提交至第三版。不過，該提案始終未能獲得表決機會。維權團體稱，朱曼寧在競選期間曾承諾將「禁止24小時」提案付諸表決，但她隨後食言。「紐約移民紀事網」(Documented)今年4月的一篇報導援引內部人士稱，州長霍楚(Kathy Hochul)曾在幕後施壓朱曼寧，並以凍結醫療補助(Medicaid)資金相威脅。

根據州法，家庭護理員連續值班24小時，只能拿到13小時工資，立法要求雇主確保護理員的八小時睡眠和共計三小時的三餐時間。但支持「禁止24小時」立法的護理員和維權團體認為，在實踐中，這不計入工時的11小時「休息時間」根本無保證；反對方則指出，由於護理員的薪水事實上源自州府的醫療補助資金，若改變現狀，每人每天多出的11小時工時成本，州財政難以承擔。

護理員維權團體今年已發起多次集體行動，抗議方式包括集會、靜坐和絕食。4月下旬，十餘名護理員在市政廳外絕食七天，其中多數為華人。據報導，維權團體在絕食結束時宣布已獲朱曼寧的承諾，稱該提案將於5月被提交審議，但後來並未兌現。7月中旬，維權團體在位於曼哈頓的朱曼寧住宅外靜坐，抗議她食言；靜坐結束後隨即開始新一輪的絕食。朱曼寧則透過發言人回應稱，24小時工作制確實有必要廢除，但相關工作需要逐步推進，現階段仍有很多問題未解決，因此她鼓勵所有利益相關方坐下來協商，共同找出可行且可持續的解方。