黃敏儀辦美網季節性徵才 千人報名
美國網球公開賽(U.S. Open)將於8月底在皇后區法拉盛USTA Billie Jean King National Tennis Center登場。為協助皇后區居民把握賽事帶來的就業機會，紐約市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)29日在法拉盛天廣(Tangram)商場舉辦第五屆美網季節性徵才活動。今年共有超過1000人向黃敏儀辦公室登記預約面試，希望爭取美網期間的工作機會。
徵才活動於上午10時至下午4時在商場中庭舉行，由美國網球協會(USTA)招募人員現場面試求職者，招募美網賽事期間所需的季節性工作人員。黃敏儀上午到場歡迎USTA招募團隊，並與前來面試的民眾交流，了解求職情況。
黃敏儀表示，美網是紐約一年一度的重要國際體育盛事，每年吸引來自世界各地的球迷，也帶動大量季節性就業機會。她與USTA合作舉辦徵才活動已邁入第五年，希望協助更多皇后區居民把握在家門口工作的機會，讓大型賽事帶來的經濟效益也能回饋在地社區。
USTA表示，美網每年賽事期間都需要招募大批季節性工作人員，支援場館營運及各項服務，因此持續與地方社區合作舉辦徵才活動，希望吸引更多在地居民加入工作團隊，共同迎接一年一度的國際網球盛事。
黃敏儀表示，辦公室未來將持續與企業及各類機構合作，舉辦更多就業及徵才活動，協助居民尋找工作機會，讓更多家庭受惠，也為社區注入更多活力。
活動由紐約市議會副領袖黃敏儀辦公室與USTA合作舉辦，地點設在法拉盛天廣商場中庭，方便皇后區居民就近參與面試。 今年共有超過1000人向黃敏儀辦公室登記預約面試，目標是爭取美網賽事期間的季節性工作機會，參與場館營運與服務支援。 她希望讓皇后區居民能在家門口找到工作，也讓大型國際賽事帶來的經濟效益回饋在地社區，並持續帶動更多就業與活力。
精華 FAQ
活動由紐約市議會副領袖黃敏儀辦公室與USTA合作舉辦，地點設在法拉盛天廣商場中庭，方便皇后區居民就近參與面試。
今年共有超過1000人向黃敏儀辦公室登記預約面試，目標是爭取美網賽事期間的季節性工作機會，參與場館營運與服務支援。
她希望讓皇后區居民能在家門口找到工作，也讓大型國際賽事帶來的經濟效益回饋在地社區，並持續帶動更多就業與活力。
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