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黃敏儀辦美網季節性徵才 千人報名

記者戴慈慧／紐約報導
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市議會副領袖黃敏儀(中)與美國網球協會(USTA)及合作單位代表合影，為第五屆美...
市議會副領袖黃敏儀(中)與美國網球協會(USTA)及合作單位代表合影，為第五屆美網季節性徵才活動揭開序幕。（黃敏儀辦公室提供）

美國網球公開賽(U.S. Open)將於8月底在皇后區法拉盛USTA Billie Jean King National Tennis Center登場。為協助皇后區居民把握賽事帶來的就業機會，紐約市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)29日在法拉盛天廣(Tangram)商場舉辦第五屆美網季節性徵才活動。今年共有超過1000人向黃敏儀辦公室登記預約面試，希望爭取美網期間的工作機會。

徵才活動於上午10時至下午4時在商場中庭舉行，由美國網球協會(USTA)招募人員現場面試求職者，招募美網賽事期間所需的季節性工作人員。黃敏儀上午到場歡迎USTA招募團隊，並與前來面試的民眾交流，了解求職情況。

黃敏儀表示，美網是紐約一年一度的重要國際體育盛事，每年吸引來自世界各地的球迷，也帶動大量季節性就業機會。她與USTA合作舉辦徵才活動已邁入第五年，希望協助更多皇后區居民把握在家門口工作的機會，讓大型賽事帶來的經濟效益也能回饋在地社區。

USTA表示，美網每年賽事期間都需要招募大批季節性工作人員，支援場館營運及各項服務，因此持續與地方社區合作舉辦徵才活動，希望吸引更多在地居民加入工作團隊，共同迎接一年一度的國際網球盛事。

黃敏儀表示，辦公室未來將持續與企業及各類機構合作，舉辦更多就業及徵才活動，協助居民尋找工作機會，讓更多家庭受惠，也為社區注入更多活力。

USTA招募人員在法拉盛天廣商場第五屆美網季節性徵才活動商場現場面試求職者，協助...
USTA招募人員在法拉盛天廣商場第五屆美網季節性徵才活動商場現場面試求職者，協助招募美網季節性工作人員。（記者戴慈慧／攝影）

不少求職者一早到法拉盛天廣商場第五屆美網季節性徵才活動現場排隊等候，希望爭取美網...
不少求職者一早到法拉盛天廣商場第五屆美網季節性徵才活動現場排隊等候，希望爭取美網季節性工作機會。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 活動由紐約市議會副領袖黃敏儀辦公室與USTA合作舉辦，地點設在法拉盛天廣商場中庭，方便皇后區居民就近參與面試。

  • 今年共有超過1000人向黃敏儀辦公室登記預約面試，目標是爭取美網賽事期間的季節性工作機會，參與場館營運與服務支援。

  • 她希望讓皇后區居民能在家門口找到工作，也讓大型國際賽事帶來的經濟效益回饋在地社區，並持續帶動更多就業與活力。

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