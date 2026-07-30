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松柏之家家庭健康日 社區盛會

記者胡聲橋／紐約報導
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松柏之家舉辦2026「家庭與社區健康日」。(取自松柏之家社區服務中心)
松柏之家舉辦2026「家庭與社區健康日」。(取自松柏之家社區服務中心)

AI摘要

文章摘要整理：

松柏之家社區服務中心舉辦家庭與社區健康日，集結36個機構、約500名居民參與，透過健康、文化、親子活動及義工服務推廣社區凝聚力。

松柏之家社區服務中心近日舉辦了一年一度的「家庭與社區健康日」，共有36個社區和醫療機構在此次活動中設置資源攤位，共吸引約500位社區居民參與，共同打造了一場集健康、教育、文化及親子互動於一體的社區盛會。

本次活動內容包括健康資訊、福利諮詢、文化表演、親子嘉年華遊戲、DIY手工、社區資源展示及幸運抽獎，讓居民在輕鬆愉快的氛圍中認識各項健康及社區服務，提升健康意識，增進鄰里交流。

松柏之家聯手聯合亞美聯盟(UA3)，在活動中免費派發三個托盤的新鮮蔬果，鼓勵居民將健康飲食帶回家，把健康生活的理念落實到日常生活中，深受參與活動者的歡迎，蔬果短時間內便全數派發完畢。

孩子在「家庭與社區健康日」領取禮物。(取自松柏之家社區服務中心)
孩子在「家庭與社區健康日」領取禮物。(取自松柏之家社區服務中心)

本次活動現場所有的嘉年華遊戲均由青年義工親手設計及製作。從構思、設計到製作，每一個遊戲都凝聚了青年義工的創意與心血，不僅為小朋友及家庭帶來歡樂，更展現了青年人的創造力、服務精神，以及對社區的關愛與承擔。透過實際參與活動策畫及服務，青年義工更進一步認識了團隊合作、領導能力及回饋社區的重要價值。共有100名義工為此次活動服務。

青年義工在「家庭與社區健康日」派發禮物。(取自松柏之家社區服務中心)
青年義工在「家庭與社區健康日」派發禮物。(取自松柏之家社區服務中心)

松柏之家總裁陳偉儀表示，此次活動不只是推廣健康，更希望透過家庭參與和跨代互動，建立一個更關愛、更有凝聚力的社區。「今年，我們看到長者、家長、青年和小朋友一起參與活動、一起學習、一起服務社區，充分展現跨代同行的力量。我們相信，當不同世代互相學習、彼此支持，社區就會變得更健康、更有活力，也更有希望」。

青年義工在「家庭與社區健康日」中傳授手工製作。(取自松柏之家社區服務中心)
青年義工在「家庭與社區健康日」中傳授手工製作。(取自松柏之家社區服務中心)

精華 FAQ

  • 活動由松柏之家社區服務中心主辦，現場共有36個社區和醫療機構設攤，吸引約500位居民參與，形成結合健康、教育與親子互動的社區盛會。

  • 現場設有健康資訊、福利諮詢、文化表演、親子遊戲、DIY手工、社區資源展示及抽獎，讓居民在輕鬆氣氛中了解服務、提升健康意識並增進交流。

  • 共有100名義工參與服務，青年義工親手設計並製作所有嘉年華遊戲，從構思到執行都投入心力，不僅帶來歡樂，也展現創意、合作與回饋社區的精神。

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