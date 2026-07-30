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NYPD五分局攜手紐約中華總商會 8月4日「警民同樂日」

記者劉梓祁／紐約報導
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五分局攜手紐約中華總商會，「警民同樂日」8月4日登場。(記者劉梓祁╱攝影)
五分局攜手紐約中華總商會，「警民同樂日」8月4日登場。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

NYPD五分局聯同紐約中華總商會將於8月4日在華埠舉辦第43屆警民同樂日，透過表演、遊戲、宣導與免費派發物資，促進警民合作與社區凝聚力。

紐約市警(NYPD)五分局與紐約中華總商會宣布，第43屆「警民同樂日」(National Night Out Against Crime)將在8月4日中午12時起，在地威臣街(Division St.)孔子大廈旁封路舉行；活動將設舞台表演、親子遊樂設施、防罪宣導及健康與法律諮詢等，並免費派發食物、雪糕和書包等。

市府表示，「警民同樂日」旨在提升民眾的防罪及防毒意識，鼓勵居民參與地方反罪案計畫，強化社區凝聚力及警民合作，同時向犯罪分子傳達社區已經團結、共同維護治安的信息。全市各市警分局均將與當地居民合辦相關活動。

五分局局長林偉斌(Michael Lam)表示，五分局警民同樂日已成為全市規模較大的同類活動之一，這有賴社區組織、商家及居民多年來的支持。華埠輔警團副團長、副督察曾偉康(Raymond Tsang)說，他參與警民同樂日已有約23年，華埠輔警團目前約有120名成員，多名輔警將協助8月4日的活動及現場秩序。

主辦方介紹，今年活動將免費提供漢堡、熱狗、西瓜、棉花糖等食品。曼哈頓同濟社區互助會將準備6000份雪糕，黃氏宗親會則將送出200個書包。現場另設大型兒童遊樂設施、臉部彩繪、特色拍照區和抽獎活動，並安排多個團體帶來歌舞及文化演出，紐約華裔美國退伍軍人會儀仗隊也將參與表演。醫療、保健及法律服務機構將在場提供諮詢和社區資訊。

紐約中華總商會副董事長盧元龍表示，警民關係與社區安全、繁榮密切相關，尤其在居民關注治安的情況下，更需要增加警察與民眾之間的互動和合作。中華總商會董事長梅犖生指出，「警民同樂日」已有逾40年歷史，顯示活動對華埠社區具有重要意義。

紐約中華公所主席伍銳賢回憶，自2002年起已多次參加警民同樂日。他鼓勵家長帶同子女參與。民主黨華埠65D區領袖于金山則表示，警民同樂日最初的重要意義是鼓勵居民走出家門、重新使用和守護自己的街道，如今活動已成為警民交流同樂的平台。

精華 FAQ

  • 活動將於8月4日中午12時起，在地威臣街孔子大廈旁封路舉行，現場安排舞台表演、親子遊樂設施、防罪宣導，以及健康與法律諮詢等內容。

  • 主辦方將免費派發漢堡、熱狗、西瓜、棉花糖等食物，並有6000份雪糕、200個書包；另設大型兒童遊樂設施、臉部彩繪、抽獎與文化演出。

  • 各方認為活動有助提升防罪、防毒意識，強化警民互信與社區凝聚力，並鼓勵居民走出家門、共同維護街道安全，對華埠社區具長遠意義。

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