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紐約采風／「布碌崙大橋」音樂劇8月7日首演 說女工程師故事

記者顏潔恩／紐約報導
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原創音樂劇「布碌崙大橋」將於8月7日至23日，在布碌崙Fort Greene舉行...
原創音樂劇「布碌崙大橋」將於8月7日至23日，在布碌崙Fort Greene舉行首演。(取自The Space at Irondale官網)

AI摘要

文章摘要整理：

原創音樂劇《布碌崙大橋》將於8月7日在布碌崙首演，透過艾蜜莉・羅布林的故事，重現布碌崙大橋建造歷程與女性工程師的關鍵角色。

原創音樂劇「布碌崙大橋」(Brooklyn's Bridge)將於8月7日(周五)至23日(周日)，在布碌崙(布魯克林)Fort Greene的The Space at Irondale劇院舉行首演，故事聚焦在協助完成布碌崙大橋的女性工程師羅布林(Emily Roebling)身上。

艾蜜莉・羅布林被廣泛認為是在丈夫、首席工程師華盛頓・羅布林(Washington Roebling)因罹患潛箱病(Caisson disease，又稱減壓病)後，協助完成這座大橋建造的重要人物。

布碌崙大橋於1869年動工，是當時全球最具雄心的工程之一，經過14年的建設，終於在1883年通車，成為當時世上最長的懸索橋；如今，每天有數以萬計的紐約人穿梭其間，但艾蜜莉在這項工程中做出的貢獻，卻長期被大橋本身的光芒所掩蓋。

劇情將描述艾蜜莉如何學習工程知識，成為臥病在床的丈夫、施工團隊及政府官員之間的重要橋梁，她協助監督了19世紀最複雜的基礎建設工程之一。

為了呈現這段歷史，劇組特別依照劇院的空間重新打造舞台，以多層鷹架與平台重現羅布林一家位於布碌崙高地(Brooklyn Heights)的住宅、東河河底危險的潛箱工地，以及布碌崙大橋高聳的橋塔；觀眾將被整個舞台所包圍，彷彿置身施工現場，親眼見證大橋一步步完成。

根據信息，該劇將由10位演員和四位現場樂手共同演出，原創音樂融合愛爾蘭民謠風格、勞工工作歌曲、帶有政治諷刺和細膩的雙人對唱等；本劇由作曲家Joseph Baker創作音樂、Ray Roderick擔任編劇、作詞及導演，編舞則由Kelli Barclay負責。

演出時間為每周三至周六晚間7時30分，周六下午2時將加演午場、周日下午3時演出，票價從39元起；感興趣的民眾，可瀏覽https://www.irondale.org查詢詳情。

精華 FAQ

  • 該劇將於8月7日到8月23日在布碌崙Fort Greene的The Space at Irondale劇院首演，演出時段涵蓋周三至周日晚間與周末午場，票價從39元起。

  • 因為她被認為是在丈夫華盛頓・羅布林患上潛箱病後，協助推動布碌崙大橋完工的重要人物，卻長期被大橋的名聲掩蓋，這次作品要凸顯她的貢獻。

  • 劇組以多層鷹架和平台打造沉浸式舞台，重現住宅、潛箱工地與橋塔；音樂則融合愛爾蘭民謠、勞工歌曲、政治諷刺與雙人對唱，由10位演員和4位樂手演出。

布碌崙 布魯克林

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