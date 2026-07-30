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布碌崙5月水患受災戶可申請低利貸款 8月底截止

記者馬璿／紐約報導
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環曼哈頓快速道路淹水，汽車泡在水裡。(路透)
環曼哈頓快速道路淹水，汽車泡在水裡。(路透)

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文章摘要整理：

布碌崙等6郡因5月風暴暴雨受災，SBA已開放低利災難貸款，企業、住戶及非營利組織可依損失申請，部分經濟損失貸款受理至2027年3月30日。

布碌崙(布魯克林)今年5月遭風暴及暴雨襲擊，多處洪水造成居民與商家財產受損。聯邦中小企業署(SBA)已應州長霍楚(Kathy Hochul)請求發布災難宣告，即日起受理低利率聯邦災難貸款申請，以協助受災居民及企業重建。

根據SBA公布，此次風暴為布碌崙帶來高達兩吋降雨量，導致多區發生瞬間洪水。受理範圍涵蓋國王郡(Kings)、布朗士郡(Bronx)、納蘇郡(Nassau)、紐約郡(New York)、皇后郡(Queens)及里奇蒙郡(Richmond)六郡，符合資格的企業及私人非營利組織，可申請最高200萬元不動產貸款，用於修復或更換受損的不動產、機械設備、庫存及其他營業資產。

屋主及租客同樣可提出申請，租客最高可貸10萬元以更換服飾、家具、汽車及家電等個人財產。屋主則可申請至多50萬元修復或重建主要住宅。SBA並表示，申請人經核實實際損失後，還可額外申請相當於損失金額20%的增貸，用於強化建築防風結構、升級防風車庫門，或增設安全避難室等防災設施，降低未來受災風險。

除不動產貸款外，SBA也同步開放小型企業、小型農業合作社及私人非營利組織申請經濟傷害災難貸款(EIDL)。即便未遭受實際財產損失，只要財務損失與此次災害直接相關，便可申請此類貸款，用以支付員工薪資、應付帳款及其他因災無法償付之帳單。SBA強調，農業生產者、農民及牧場經營者不在受理範圍，但小型水產養殖業者不受此限。

企業貸款利率最低為4%，私人非營利組織為3.625%，屋主及租客則為2.875%，還款期限最長30年；自首次撥款日起12個月內，免計息也無須還款，實際貸款額度將依申請人財務狀況個別核定。

SBA提醒，不動產損失申請截止日期為8月31日，經濟損失申請則延至2027年3月30日截止。民眾可上官方網站線上申請，或致電SBA客服中心(800)659-2955，也可電郵[email protected]查詢。

精華 FAQ

  • 貸款主要協助布碌崙及周邊6郡受風暴與洪水影響的居民、企業與私人非營利組織，幫助他們修復財產、重建營運，並補足災後資金缺口。

  • 企業與私人非營利組織最高可申請200萬元不動產貸款；租客最高10萬元，用於個人物品；屋主最高50萬元，供修復或重建主要住宅。

  • 不動產損失申請截止8月31日，經濟損失貸款則至2027年3月30日。利率方面，企業最低4%，非營利組織3.625%，屋主與租客2.875%，且首12個月免息免還。

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