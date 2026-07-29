華裔面臨高貧困率與強烈歧視焦慮

報告指出，華裔社群在經濟生存、語言溝通、安全保障與社會歸屬感上，均承受著高於平均的顯著壓力與隱憂。圖為聽聞糧食券要停發而前來排隊領取餐食的紐約華裔長者。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔 美國人基金會(TAAF)發布最新全美與城市系列報告「亞太裔現狀：紐約市 」(State of AAPIs: New York City)。報告指出，紐約市身為全美最大的亞裔聚居地，亞裔人口占比已達16%。其中，華裔 以62萬8000的人口規模成為全市最大的亞裔族群，占整體亞裔人口的45%。

然而，這份針對1400名亞裔居民與50位跨領域專家進行的深度調查顯示，華裔社群在經濟生存、語言溝通、安全保障與社會歸屬感上，均承受著高於平均的顯著壓力與隱憂。

語言屏障嚴峻：近六成華裔英語能力有限，加劇貧困風險

報告顯示，紐約市華裔族群面臨著深刻的語言溝通挑戰，紐約市整體亞裔的英語能力有限(Limited English Proficiency，LEP)比例為42%，但華裔社群的LEP比例高達57%，在長者族群中更達70%。

全市亞裔人口的整體貧困率達30%，但英語能力有限的亞裔成年人貧困率大幅攀升至40%。華裔高度的語言屏障直接衝擊了其就業選擇與經濟安全性，使基層與高齡華裔移民處於高度經濟脆弱狀態。

安全隱憂與種族歧視：華裔對未來的焦慮高於全市平均

在社區治安與個人安全感(Safety)方面，華裔受訪者的焦慮感極為突出。其中42%的華裔受訪者表示過去一年中曾遭受言語侮辱、騷擾威脅、肢體攻擊或警方不公對待等不良遭遇，高於全市亞裔平均的37%。

高達61%的華裔預計自己未來五年內極可能成為種族歧視的受害者，高於全市亞裔平均的58%。另有48%的華裔預期未來五年可能成為仇恨犯罪的受害者，高於全市亞裔平均的46%。

25%的華裔表示，為了防止被懷疑或遭遇風險，日常生活會隨身攜帶身分證明文件。

55%的華裔受訪者評估當地警察與執法機關維護社區安全的工作表現為「差或一般(Poor/Fair)」，顯示警民信任關係仍有待重建。

公共服務與政治參與：語言障礙阻斷權益與歸屬感

報告指出，華裔社群在獲取資源與參與公共事務時，經常面臨結構性障礙。32%的華裔表示在職場、學校或醫療機構中存在英語溝通困難。29%的華裔在獲取或理解投票與選民資訊時，缺乏適當的語言或文化支援。28%的華裔在尋求移民服務時，難以找到值得信賴或負擔得起的管道。

30%的華裔受訪者感到自己對地方政府的決策「僅有些微影響力」。

此外，61%的華裔表示曾因種族或文化背景遭他人刻板印象化或誤解，高於全市平均 58%；36% 表示曾在公共空間感到不受歡迎。雖然73%的華裔對紐約市仍有整體歸屬感，但其「強烈認同」歸屬感的比例低於部分其他亞裔族群。

TAAF執行長Norman Chen與參與調研的專家表示，亞裔社群並非單一且均質的「模範少數族裔」。華裔作為紐約最大亞裔群體，其內部龐大的語言需求、長者照顧與低收入移民問題長期被忽視。

針對華裔與整體亞裔社群的困境，報告建議政府與跨界機構應優先推動三項改革：一是加強公共安全與社區警政，投資社區安全基礎設施，強化社區與執法部門溝通。二是落實語言平權與服務在地化：在投票、醫療、移民與政府福利等公共服務中，全面擴大雙語支援。三是推動經濟包容與房屋保障：提供小企業專項資源、增加負擔得起的住房與職業培訓，以打破「語言障礙導致高貧困」的惡性循環。