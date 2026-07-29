我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

華裔面臨高貧困率與強烈歧視焦慮

特派員黃惠玲╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報告指出，華裔社群在經濟生存、語言溝通、安全保障與社會歸屬感上，均承受著高於平均...
報告指出，華裔社群在經濟生存、語言溝通、安全保障與社會歸屬感上，均承受著高於平均的顯著壓力與隱憂。圖為聽聞糧食券要停發而前來排隊領取餐食的紐約華裔長者。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔美國人基金會(TAAF)發布最新全美與城市系列報告「亞太裔現狀：紐約市」(State of AAPIs: New York City)。報告指出，紐約市身為全美最大的亞裔聚居地，亞裔人口占比已達16%。其中，華裔以62萬8000的人口規模成為全市最大的亞裔族群，占整體亞裔人口的45%。

然而，這份針對1400名亞裔居民與50位跨領域專家進行的深度調查顯示，華裔社群在經濟生存、語言溝通、安全保障與社會歸屬感上，均承受著高於平均的顯著壓力與隱憂。

語言屏障嚴峻：近六成華裔英語能力有限，加劇貧困風險

報告顯示，紐約市華裔族群面臨著深刻的語言溝通挑戰，紐約市整體亞裔的英語能力有限(Limited English Proficiency，LEP)比例為42%，但華裔社群的LEP比例高達57%，在長者族群中更達70%。

全市亞裔人口的整體貧困率達30%，但英語能力有限的亞裔成年人貧困率大幅攀升至40%。華裔高度的語言屏障直接衝擊了其就業選擇與經濟安全性，使基層與高齡華裔移民處於高度經濟脆弱狀態。

安全隱憂與種族歧視：華裔對未來的焦慮高於全市平均

在社區治安與個人安全感(Safety)方面，華裔受訪者的焦慮感極為突出。其中42%的華裔受訪者表示過去一年中曾遭受言語侮辱、騷擾威脅、肢體攻擊或警方不公對待等不良遭遇，高於全市亞裔平均的37%。

高達61%的華裔預計自己未來五年內極可能成為種族歧視的受害者，高於全市亞裔平均的58%。另有48%的華裔預期未來五年可能成為仇恨犯罪的受害者，高於全市亞裔平均的46%。

25%的華裔表示，為了防止被懷疑或遭遇風險，日常生活會隨身攜帶身分證明文件。

55%的華裔受訪者評估當地警察與執法機關維護社區安全的工作表現為「差或一般(Poor/Fair)」，顯示警民信任關係仍有待重建。

公共服務與政治參與：語言障礙阻斷權益與歸屬感

報告指出，華裔社群在獲取資源與參與公共事務時，經常面臨結構性障礙。32%的華裔表示在職場、學校或醫療機構中存在英語溝通困難。29%的華裔在獲取或理解投票與選民資訊時，缺乏適當的語言或文化支援。28%的華裔在尋求移民服務時，難以找到值得信賴或負擔得起的管道。

30%的華裔受訪者感到自己對地方政府的決策「僅有些微影響力」。

此外，61%的華裔表示曾因種族或文化背景遭他人刻板印象化或誤解，高於全市平均 58%；36% 表示曾在公共空間感到不受歡迎。雖然73%的華裔對紐約市仍有整體歸屬感，但其「強烈認同」歸屬感的比例低於部分其他亞裔族群。

TAAF執行長Norman Chen與參與調研的專家表示，亞裔社群並非單一且均質的「模範少數族裔」。華裔作為紐約最大亞裔群體，其內部龐大的語言需求、長者照顧與低收入移民問題長期被忽視。

針對華裔與整體亞裔社群的困境，報告建議政府與跨界機構應優先推動三項改革：一是加強公共安全與社區警政，投資社區安全基礎設施，強化社區與執法部門溝通。二是落實語言平權與服務在地化：在投票、醫療、移民與政府福利等公共服務中，全面擴大雙語支援。三是推動經濟包容與房屋保障：提供小企業專項資源、增加負擔得起的住房與職業培訓，以打破「語言障礙導致高貧困」的惡性循環。

精華 FAQ

  • 報告指出，紐約市華裔有57%英語能力有限，長者更達70%。語言障礙不僅影響就業與醫療溝通，也讓生活中的資源取得、公共服務使用與日常安全更為困難。

  • 42%的華裔曾遭遇侮辱、騷擾、攻擊或執法不公，61%預期未來五年可能遭歧視，48%擔心成為仇恨犯罪受害者，顯示社群對安全與歧視風險的焦慮明顯偏高。

  • 報告建議加強社區警政與安全基礎設施、擴大投票與醫療等服務的雙語支援，並提供小企業資源、可負擔住房與職業培訓，以降低語言障礙造成的貧困循環。

華裔 亞裔 紐約市

上一則

「華埠建築升級基金」公眾資訊說明會——7月29日華埠共同發展機構誠邀業主、商業租戶及小商戶參加

下一則

「奧德賽」70毫米放映難尋 在紐約想看完整版要來林肯廣場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約史泰登島華人增長10年達30% 躍居布碌崙外遷首選

紐約史泰登島華人增長10年達30% 躍居布碌崙外遷首選
華策會調查：紐約亞裔身障家庭求助障礙重重 近半照護者受憂鬱困擾

華策會調查：紐約亞裔身障家庭求助障礙重重 近半照護者受憂鬱困擾
亞裔性少數者聲援巴勒斯坦 被警斥「不該在這」

亞裔性少數者聲援巴勒斯坦 被警斥「不該在這」
從中國到馬州 齊麗麗回憶錄籲華裔參政

從中國到馬州 齊麗麗回憶錄籲華裔參政

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關