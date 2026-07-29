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曼達尼任命13教育政策委員 主導公校決策

記者顏潔恩╱紐約報導
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市長曼達尼28日任命13名教育政策委員會新成員。(取自市長辦公室flickr)
市長曼達尼28日任命13名教育政策委員會新成員。(取自市長辦公室flickr)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)28日任命13名教育政策委員會(Panel for Educational Policy，PEP)新成員，他們將擁有表決公立學校發展的重大決策主導權，包括教育政策、合同，以及學校合並或關閉等決定；據悉，新任委員們的背景多元，包括一名環境倡議人士、大都會運輸署(MTA)預算官員，以及曾在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內負責幼童教育政策的官員。

根據法律，市長可任命24名教育政策委員中的13人，並可從州議員提供的名單中選出主席，其餘11人則由家長領袖及五大區的區長分別指派；在此次的委任名單中，曼達尼續任了三名由前市長亞當斯(Eric Adams)任命的委員，為Alan Ong、Marjorie Dienstag及Amy Fair三人，他們的原任期已於上月底屆滿。

另外10人分別為環境倡議人士Karla Cordero、MTA預算官員Tariq Khan、曼哈頓第二學區家長Mehrain Mahdi、白思豪任內負責幼童教育政策的前官員Courtney Rajwani、史泰登島大學社區教育推廣總監Crystal Vera-Montalvo、曾擔任數學老師的Lucas Koehler、曾擔任非營利閱讀推廣機構Reading Partners執行長的Primo Lasana、現任教育非營利組織Teaching Matters資深教育顧問Kristin Jefferson、布碌崙(布魯克林)大學教授Maddy Fox、以及現任兒童公民委員會(Citizens’ Committee for Children)執行長Raysa Rodriguez。

曼達尼在競選期間曾主張取消市長對學校系統的直接控制，讓教育治理更加民主化，但並未提出具體替代方案；而他在上任前改變立場，並成功遊說州議會，在最新州預算案中將市長管理公校的制度延長兩年。

在曼達尼領導下，教育政策委員會預計將審議多項備受關注的教育議題，各界團體也已開始積極爭取影響新委員會的決策方向，譬如人工智慧(AI)在教育方面的使用權限；目前，委員會對AI使用抱持較保守態度，而市教育局正制定AI在課堂中的使用指引，不過由於外界反對聲浪強烈，相關指引發布時程一度延後，但官員表示，預計將在今年秋季開學前正式公布。

此外，委員會也將面臨全市學生人數持續下降所帶來的挑戰，市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，市府未來可能需要加速推動學校整並及關閉校舍，但相關提案往往引發家長、學生及教師強烈反彈。

精華 FAQ

  • 這13名委員將參與公立學校的重大表決，包括教育政策、合約審議，以及學校合並或關閉等敏感決定，對市教育局方向具有實質影響力。

  • 名單涵蓋環境倡議人士、MTA預算官員、家長、教師、學者與非營利教育領袖，例如Karla Cordero、Tariq Khan、Crystal Vera-Montalvo與Raysa Rodriguez等。

  • 委員會將先面對AI在教育中的使用規範，以及學生人數下降帶來的學校整併與關校壓力；其中AI指引預計秋季開學前公布，但整併提案常引發強烈反彈。

曼達尼 MTA 白思豪

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