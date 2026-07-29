亞洲協會提台海危機評估公式八大變量預測北京侵台動機

亞洲協會最新報告提出一套以八大變量為框架的中國侵台動機分析公式，其中一組外部變量為台灣的獨立傾向。報告認為，在中國最高領導層堅持認為台灣「必須統一」的前提下，台灣民間逐漸高漲的「台灣人身分認同」將是增加中國侵台動機的重要外部因素。圖為台灣人團體在紐約驕傲大遊行上展示象徵台灣身分的字樣。(記者許君達╱攝影)

亞洲協會(Asia society)政策研究所的中國分析中心(CCA)28日發布資深研究員莫里斯(Lyle Morris)的報告「關鍵因素：理解中國對台動武考量的公式」(The Factors That Matter: A Formula for Understanding China’s Use of Force Calculus Over Taiwan)，該報告提出了能夠影響北京方面對台決策的八大變量，並指出這些變量之間可能相互抵銷、也可能產生共振。未來對台海局勢的研究和評估，便可以這八大變量之間相互作用產生的張力作為框架。

報告指出，雖然中國方面一直釋放希望「和平統一」的訊號，但從其最高領導人習近平 的公開講話中可見，中國當局堅持認為「統一」是必須的結果，而且也從未放棄將武力入侵以實現「統一」的選項。在此前提下，報告將分析台海局勢的公式概括為對中國武力侵台之「必要性」和「可行性」的評估。

作者莫里斯認為，在現實中影響領導層決策的因素非常多元且複雜，而他提出的八大變量，其中的每一個都有可能獨立影響中國當局對「武統」之「必要性」和「可行性」的評估。在八大變量中，分為三項能由習近平當局掌控的內部因素和五項無法被其掌握的外部因素。

內部因素包括解放軍的備戰、國內社會穩定和領導人政治遺產。

報告指出，解放軍的戰力是最重要的賦能性變量，如果軍隊戰鬥力差、後勤不足，則入侵台灣根本無從談起，而目前能夠正面影響解放軍戰力和戰備的因素包括2015年軍制改革、裝備水平和多軍種協同作戰能力的提升，而負面因素則包括貪腐、大清洗導致有作戰經驗的軍官凋零以及跨海作戰本身面臨的地理障礙等。不過，報告也表示，從歷史經驗看，中共當局作出的出兵決策並不一定都是在萬事俱備的情況下作出的。

國內穩定對於侵台決策的影響則分為相反的兩套理論。其中一派認為，如果國家經濟穩定增長、民眾沒有明顯的反對情緒，則會激勵當權者的信心，使其更容易做出軍事行動的決策；另一派則認為，中國的行為邏輯決定其更可能在國內政局不穩、統治者權力面臨威脅時做出以戰爭轉移矛盾的決策。不過無論如何，國內的形勢都會是影響中國當局對台動武決策的重要變量。

外部因素包括台灣的獨立傾向、外部環境、美軍介入的前景、美台盟國態度以及台灣自身的軍事拒止能力。

報告在論述獨立傾向時，擴大了傳統的定義範圍。根據經典理論及中國當局的官方說法，如果台灣宣布「法理台獨」，則將極大刺激中方的動武動機，然而本報告指出，習近平當局同樣重視台灣的「人心歸服」，民進黨政府旨在推動兩岸經濟脫鉤的「去風險化」政策、打擊統戰滲透活動以及台灣民間的「台灣身分認同」，都是可能增加中方侵台動機的因素。

根據報告的闡述，上述八大變量各有正負區間，根據未來任何時段的現實情況，將這些正負變量相互疊加，便可快速分析北京方面對於侵台的「可行性」與「必要性」評估。如果多個變量均處在正值區間且形成疊加效應，那麼戰爭風險便會顯著增加，而美國以及希望維持和平的任何一方如果希望預防戰端，亦可對照這套框架拆解導致風險增加的因素。