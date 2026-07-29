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延續世界盃熱度 市府推運動科技相關暑期項目

記者顏嘉瑩╱紐約報導
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參與學生將與市府、教育界、科技及運動產業人士合作，並由紐約市足球俱樂部專業人員及...
參與學生將與市府、教育界、科技及運動產業人士合作，並由紐約市足球俱樂部專業人員及紐約大學專業教師帶領。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)28日宣布，市青年與社區發展局(DYCD)將與紐約市足球俱樂部(New York City FC)及其支持的非營利基金會合作，推出「紐約市運動與科技創新挑戰」(New York City Sports and Technology Innovation Challenge)，讓青年透過有薪暑期工作，探索體育、科技與城市設計相關職業，並延續世界盃熱度，轉化為紐約青年探索未來職涯的入口。

這項計畫並非傳統足球訓練營，而是一項以足球為切入點的職涯探索項目。課程已於6日開始，為期六周，納入市府「青少年暑期工作計畫」(SYEP)。參與學生將以團隊形式提出創新構想，例如如何擴大足球參與機會、改善公共設施，或重新想像紐約未來的運動產業。

學生將與市府、教育界、科技及體育產業人士合作，並由紐約城足球俱樂部專業人員及紐約大學教師帶領，學習影片助理裁判(VAR)技術、人工智慧(AI)、運動全球化，以及體育產業相關職涯方向。

計畫提出三項示範題目，包括設計可讓5萬多名觀眾更有效率且永續往返的「未來智慧球場」與交通系統；建立連接青年與全市運動資源的數碼平台；以及規畫能因應氣候風險、提升居民運動機會的包容性公共空間。學生也可機構協助下自行提出研究方向。

對有意參與的家庭而言，該項目目前透過SYEP招募青年，而非另設獨立報名渠道。SYEP通常面向14至24歲、居住於紐約市並符合工作資格的青年，提供暑期有薪工作經驗與職涯探索機會。有意參與的青少年可留意下一年度SYEP申請時間，通常於年初開放。

SYEP是全美規模最大的青年就業計畫之一。市府表示，若今年計畫成效良好，未來希望將其發展為年度項目，讓青年透過體育、科技及公共設計領域的實習與工作經驗，探索長期職涯方向。

精華 FAQ

  • 它不是傳統足球訓練營，而是以足球為切入點的職涯探索項目，讓青年透過暑期有薪工作，接觸體育、科技與城市設計相關領域。

  • 學生將由球會專業人員與紐約大學教師帶領，學習VAR技術、AI、運動全球化與體育產業職涯方向，並以團隊形式提出創新構想。

  • 目前需透過SYEP報名，沒有獨立申請管道；一般面向14至24歲、居住於紐約市且具工作資格的青年，下一年度申請通常在年初開放。

世界盃 曼達尼 紐約市

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