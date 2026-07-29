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史島區長攜手各族裔 反對仇恨犯罪

記者胡聲橋╱紐約報導
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史島區長佛塞拉攜手各族裔民眾聚會，共同反對仇恨犯罪。(華康會提供)
史島區長佛塞拉攜手各族裔民眾聚會，共同反對仇恨犯罪。(華康會提供)

曼哈頓近日發生一起仇恨犯罪案件，一名亞裔男子和一名猶太裔男子無故被刺傷。史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)28日與各族裔民眾在史島一個猶太中心集會，強烈反對任何形式的歧視和仇恨犯罪。布碌崙(布魯克林)社聯會會長費小蓮和華人健康協會會長陳麗娜與會。

警方稱，23日，51歲嫌犯莫拉萊斯(Raul Morales)先在西86街交中央公園西路附近持刀刺傷57歲亞裔男子宋卓(Chok Sung，音譯)背部；隨後又在西86街夾阿姆斯特丹大道，以螺絲刀刺傷50歲猶太裔男子Moshe Yezhak Grunhaus胸部。兩人目前傷情穩定，沒有生命危險。

史島區長佛塞拉在集會中表示，紐約市沒有任何人可以因其身份或信仰而受攻擊，但不幸的是類似事件卻屢有發生。曼哈頓的這次仇恨攻擊事件中有一名受害者是亞裔，這不是亞裔第一次遭受仇恨攻擊，「我們偶爾也聽到亞裔在地鐵站等公共地方被仇視侵襲，這些人的罪行是令人作嘔，極其可怕。」他說史島政府各部門將攜手打擊任何性質的仇恨犯罪。

布碌崙(布魯克林)社聯會會長費小蓮在發言時說，此次集會表明，必須堅決反對任何仇恨犯罪。她還特別提到史島新港區(New Dorp)最近發生的一名華裔女生遭侵襲的案件。她說現場視頻顯示，受害者遭到一群人圍攻。她指出，當有任何族裔被仇視侵襲時，受影響和打擊的不是個人，而是整個社群，因此社群要團結一致，各族裔也要互相支持和互相尊重。大家來自不同的背景，但大家所求的是一個安全的友好的居住環境。

精華 FAQ

  • 受害者分別是57歲亞裔男子宋卓（Chok Sung，音譯）與50歲猶太裔男子Moshe Yezhak Grunhaus，兩人先後在曼哈頓街頭遭嫌犯持刀與螺絲刀攻擊，所幸目前傷勢穩定，沒有生命危險。

  • 佛塞拉強調，紐約市任何人都不應因身份或信仰而遭攻擊，並指出仇恨事件屢見不鮮令人憤慨。他表示，史島政府各部門將攜手打擊任何性質的仇恨犯罪。

  • 費小蓮指出，當任何族裔遭仇視侵襲時，受傷害的不是單一個人，而是整個社群，因此必須互相支持、互相尊重，才能共同維護安全、友好的居住環境。

仇恨犯罪 曼哈頓 布碌崙

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