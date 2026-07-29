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衛生局突檢 布碌崙7月3家中餐館遭勒令關閉

記者胡聲橋／紐約報導
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7月份布碌崙至少有三家中餐館因公共衛生違規被勒令停業。(本報檔案照)
7月份布碌崙至少有三家中餐館因公共衛生違規被勒令停業。(本報檔案照)

紐約市衛生局(NYC Health)每年至少對全市各地的餐廳進行一次突擊檢查，以確保餐廳遵守食品安全法規。每次檢查後，衛生局通常會給予評級，而且屢次違規的餐館可能會被勒令關閉。根據紐約市餐廳檢查查詢工具ABCEats提供的信息，7月份布碌崙(布魯克林)至少有三家中餐館被勒令關閉。

被勒令關閉的中餐館為位於布碌崙高地(Brooklyn Heights)亨利街82號(82 Henry Street)的「Fortune House」。主要衛生違規原因是在食品區或非食品區發現蒼蠅和蟑螂、位於羊頭灣(Sheepshead Bay)U大道1907號的「牛約堡」(New Yobao Beef Burger)。主要衛生違規原因也是在食品區或非食品區發現蒼蠅和蟑螂、位於日落公園8大道59街711號的「一桶天下」(Soup on Soup)。主要衛生違規原因是食品接觸面每次使用後未徹底清洗、沖洗及消毒。

布碌崙另一家被勒令關閉的亞洲餐館是位於貝瑞吉的Hibachi Master。這家餐館同時供應日式料理和中餐。主要衛生違規原因是在食品區或非食品區發現老鼠或活老鼠的蹤跡；食品區或非食品區出現活蟑螂。

市衛生局的ABCEats網站顯示，這四家餐館在Grade這一項都已被標註為「已關閉」(closed)。

精華 FAQ

  • 依ABCEats資料，至少有4家相關餐館被標註為已關閉，包括Fortune House、New Yobao Beef Burger、Soup on Soup，以及供應日式與中餐的Hibachi Master。

  • 這兩家餐館的主要問題都與蟲害有關，檢查時在食品區或非食品區發現蒼蠅和蟑螂，顯示其環境衛生與防蟲措施明顯不足。

  • Soup on Soup被指食品接觸面每次使用後未徹底清洗、沖洗及消毒；Hibachi Master則被發現有老鼠或活老鼠蹤跡，且食品區還出現活蟑螂。

布碌崙 中餐館 紐約市

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