紐約、新澤西打擊人口販運 世界盃期間逮逾150人

紐約州與新澤西州執法機構表示，世界盃賽事期間，警方共逮捕超過150名涉嫌人口販運的嫌疑人，並成功救出140名受害者。(記者許君達／攝影)

紐約州與新澤西 州執法機構近期表示，在為期一個月的世界盃 賽事期間，警方共逮捕超過150名涉嫌人口販運的嫌犯，並成功救出140名受害者。

紐約市 警指出，特殊受害者小組(Special Victims Unit)共逮捕89人，並向43名幸存者提供協助，當中包括七名未成年；新澤西州方面，共有71人被捕，其中包括40名涉嫌購買性交易者、以及31名涉嫌人口販運的嫌犯，並成功救出97名受害者。

過去多屆世界盃賽事曾因大型國際活動帶來的人潮、而出現人口販運及勞工剝削問題；今年的世界盃預測吸引超過100萬名遊客湧入紐約及新澤西地區，早在賽事開始前，當地警方便部署防範措施，降低人口販運和性剝削案件發生的風險。

紐約市長辦公室「終止家庭暴力與性別暴力辦公室」表示，此次逮捕成果顯示，跨部門合作和大規模的宣導策略發揮了良好成效；該辦公室資深政策顧問西爾賈尼(Arrizu Sirjani)指出，工作人員在賽前曾與FIFA官員合作，協助建立大都會人壽體育場(MetLife Stadium)的現場通報及應對機制，同時也與非營利組織It's a Penalty合作推動宣導廣告，並在包括美國網球公開賽場地等球迷活動區設置資訊攤位，提供相關資源。

紐約市警表示，警方在世界盃期間展開臥底調查、加強對已知人口販運犯與性犯罪者的監控，並深入社區宣導，在人潮聚集的觀賽活動、交通樞紐及往返球場的重要路線增加巡邏警力。

參與行動的執法人員表示，雖此次逮捕成果值得肯定，但人口販運問題依然十分普遍，相關執法工作絕不會因世界盃結束而停止，紐約市警特殊受害者小組指揮官馬庫斯(Gary Marcus)表示，「世界盃讓人口販運問題受到更多關注，但我們的探員一年365天都在偵辦這類案件。」

兩個州的執法機關仍呼籲民眾持續留意人口販運的跡象，受害人通常會有恐懼、焦慮、營養不良、憂鬱、過度順從，或無法在公共場所替自己發聲的表現；此外，若有人被迫長時間工作或背負沉重債務，也可能是勞力販運受害者。

警方提醒，若民眾懷疑有人可能遭受人口販運，應立即向執法機關或相關援助單位通報，共同協助打擊人口販運犯罪。