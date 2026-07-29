維州致命車禍 華人巴士司機保釋遭拒

維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生。(拉帕漢諾克地區監獄)

涉及今年5月維吉尼亞州 斯塔福德郡(Stafford County)I-95州際公路重大連環車禍、造成五人死亡及至少44人受傷的華人 巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，在近日出席地區法院保釋聽證會後，法官裁定駁回其保釋申請，理由為認定董靖生有潛逃風險。律師當場表示將提出上訴。

董靖生共遭起訴五項過失殺人罪及一項魯莽駕駛罪。這五項罪名分屬兩個法院審理，其中三項由斯塔福德郡巡迴法院管轄，該院稍早已裁定准予保釋；但另外兩項仍在地區法院審理，該院法官於24日聽證會上認定董靖生有潛逃風險，因此駁回其保釋申請。由於仍有兩項罪名的保釋遭法院拒絕，董靖生依法須繼續羈押，無法交保獲釋。

辯護律師沃爾許(Thomas Walsh)於庭外受訪時強調，法官的保釋駁回決定缺乏法理依據。當事人已交出護照且為美國公民，沒有任何證據顯示他會潛逃，也不會對社會造成危險，本案本質上是一場意外事故。沃爾許表示將立即對裁定提出上訴。

根據維州 州警調查，5月29日凌晨，董靖生駕駛一輛包租巴士行經I-95公路斯塔福德郡路段時，疑未因應前方施工區回堵車流及時減速，猛烈追撞多輛車輛，引發連環事故。死者共五人，其中包括兩名兒童。事故另造成至少44人輕重傷，震驚全美。

董靖生已於本月1日對所有指控表示不認罪，並請求陪審團參與審判。其初步聽證會排定於8月28日舉行，正式審判目前暫定於10月6日開庭，但律師表示日期可能有所變動。

此外，本案也引發外界對董靖生商業駕照(CDL)取得過程的高度檢視。據了解，其CDL在維吉尼亞州考取，而維州允許獲認證駕校自行為培訓學員舉辦技能考試的一條龍模式，長期被質疑把關寬鬆。聯邦汽車運輸安全管理局已要求調閱相關駕校紀錄；紐約州車輛管理廳更已針對曾在外州、尤其是維州考取CDL並轉入紐約的司機，大規模寄發重考通知，要求限期重新參加筆試與路考，否則將吊銷駕照。華人駕校業界人士指出，董靖生即為維州「7 CDL Driving School」體系下取得駕照的駕駛之一。