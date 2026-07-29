我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 南洋「僑批」故事說家鄉牽掛

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《給阿嬤的情書》以僑批與潮州話串起南洋離散家族故事。
  • 重點二：影片在紐約亞洲電影節閉幕首映，連結紐約華人的銀信記憶。
  • 重點三：導演藍鴻春以田野調查還原歷史，強調方言與文化傳承價值。

以潮州話、僑批(「批」在閩南話和潮汕話中即是「信」的意思)與兩名女性跨越半世紀的守望為核心，電影「給阿嬤的情書」(Dear You)日前作為第25屆紐約亞洲電影節(NYAFF)閉幕片，在曼哈頓舉行北美首映；導演藍鴻春、主演李思潼等人親臨，對一座也曾依靠銀信維繫原鄉的城市而言，電影中的南洋故事，也與紐約華人的離散經驗遙遠呼應。

「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

影片以僑批串起潮汕與泰國。葉淑柔留在家鄉，數十年等待下南洋的丈夫鄭木生；負債的孫子曉偉赴泰尋找傳聞已發跡的阿公，卻發現木生早已客死異鄉，多年來以其名義寄信匯款的，其實是他在泰國結識的謝南枝。

這段歷史對紐約華人並不陌生。在南洋，這類附帶匯款的家書常被稱為「僑批」；美洲華人社會則多稱為「銀信」。早期紐約華人也曾透過銀信跨越太平洋，把收入寄回原鄉，同時捎去平安、承諾和對家人的牽掛。

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

藍鴻春此次是第一次到紐約，但他並非首次透過影像接觸在地的潮州移民。此前拍攝飲食紀錄片「四海潮味」時，團隊曾訪問紐約潮州人的生活，讓他在真正抵達前，已從受訪者的記憶中認識華埠。

他說，期待華人觀眾觀看「給阿嬤的情書」時，像在異鄉收到家裡寄來的一箱食物。「就像潮汕家庭把牛肉丸冷凍後寄到很遠的地方，煮起來仍是家鄉的味道。」對其它族裔的觀眾，他則希望即使不了解潮汕或僑批，也能感受到人與人之間的善意與守望。

研究南洋移民史時，藍鴻春最強烈的感受是「驚喜」。他在東南亞接觸華文小說、歷史資料及當地華人家庭，常感到自己走進另一個平行時空，即擁有相近祖先的人，在不同國家成長，說著不同語言，形成不同價值觀，某些生活習慣和性格卻仍然相似。「有時像遇見平行世界裡的另一個自己」。

電影的核心構想，正是在接觸大量南洋移民及僑批故事後形成。藍鴻春說，最初僅用約一周寫出故事大綱，兩名女性因一段特殊命運相連，隔著海洋陪伴、守望一生。後因故事帶有傳奇性，創作團隊隨後用約半年重返東南亞田野調查、訪問當地華人，尋找可信的歷史依據。

團隊在調查中得知，當年的華文課程如何低調開辦，成人與孩童會在同一空間學習。這些細節後來成為片中「全家福」成立的背景，照片裡看似一家人的男女老少，其實都為華文班的學生。藍鴻春說，若沒有實地調查，這些支撐故事真實感的細節便很難建立。

相較於傳統「下南洋」敘事聚焦男性出海闖蕩，「給阿嬤的情書」則更關注離開後的餘波。有被拆分到兩個地方的家庭、長期等待的女性，也有從未見過祖籍地、卻繼承上一代記憶的後人。

被問到南枝真正的故鄉在何處，藍鴻春說，「故鄉確實跟心理有關係」。早期的南枝對「唐山」只有模糊想像；隨著她學習華文，那個從未踏足的地方才逐漸變得具體。藍鴻春在馬來西亞也發現，有些家庭持續傳承潮州話及華文，後代與祖籍地的感情往往更加強烈。他說，「文化是一條把不同世代連起來的鏈條」。

至於祖籍、故鄉與國家能否分開，他沒有直接為三者劃定邊界，而是以南枝的變化回應；雖她從不了解自己的身世，到逐步尋找華人身分，再與潮汕的淑柔建立如同家人的聯繫。

「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Us...
「給阿嬷的情書」9月4日登陸北美影院，圖為電影劇照。(發行方Well Go Usa提供)

潮州話因此並非電影可以任意替換的部分。藍鴻春說，他拍攝方言電影一直帶有紀錄意識，因擁有南洋記憶的一代人正在老去，影像可以為後來者留下接近歷史的參照。他說，「好的文化作品能幫助方言流傳，」但也坦言，許多潮汕年輕人已不會說潮州話，而一部受到關注的方言電影，至少可以讓孩子開始了解。他笑說，已見許多本不識潮話的孩子會唱主題曲「月下煮茶」。

電影大多由非專業演員擔綱，現年22歲、大學剛畢業的李思潼便是其一。劇組透過網路找到她時，她的帳號有約3000名關注者。第一次閱讀人物故事，她看到真相揭開的段落便不斷落淚；試鏡一場碼頭告別戲時，也立即呈現出後來成片中的情緒，藍鴻春因此形容她是「天才」。

李思潼說，自己的家庭沒有相似移民經歷，拍攝前對這段歷史所知不多。劇組為她整理了南洋女性的生活、行為及時代資料，她則在拍攝過程中逐步理解南枝為何做出每一個選擇。

電影配樂也延續了對方言與故鄉的書寫。「玩具船長」是一支以潮汕方言創作的樂隊，作品多取材於粵東沿海的鄉土生活，與「五條人」同期。藍鴻春早在2012年便開始聽其作品，2017年第一次與主唱李奕翰見面時，聽到對方一首以僑批為題的歌曲，當場落淚。他形容，李奕翰以方言和音樂書寫故鄉，自己則以影像書寫故鄉，因此合作幾乎不需要太多解釋；兩人至今已合作三部電影。

「給阿嬤的情書」上映首日排片僅占1.6%，其後靠口碑走高，截至7月22日累計票房已突破19億9000萬元人民幣(合2億9400萬美元)。影片將於9月4日在美國和加拿大影院公映。藍鴻春說，只要個體的生命經驗足夠真實、真誠，本身就具有世界性，語言和文化背景並不會成為阻礙。

「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移...
「給阿嬤的情書」導演藍鴻春(左)與主演李思潼(中)親臨紐約，電影以僑批串起南洋移民家庭半世紀的離散與守望。(記者劉梓祁／攝影)

精華 FAQ

  • 因為影片以附帶匯款的家書「僑批」為核心，與美洲華人熟悉的「銀信」經驗相近，呈現跨海寄錢、報平安與思念家人的情感，讓紐約華人感到熟悉而有共鳴。

  • 他先用約1周寫出大綱，再花約半年重返東南亞做田野調查，訪問當地華人並補足細節，例如華文班如何低調開辦，讓片中的人物與場景更有歷史可信度。

  • 影片首日排片僅1.6%，卻靠口碑一路上升，累計票房已突破19億9000萬元人民幣，並將於9月4日在美加上映，也展現方言電影的市場與文化影響力。

泰國 華人 曼哈頓

上一則

「奧德賽」70毫米放映難尋 在紐約想看完整版要來林肯廣場

下一則

法拉盛五級大火死者 疑為房東親屬 鄰稱房屋周邊堆雜物
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新聞評論/只此青綠與給阿嬤的情書 映照台文化政策困境

新聞評論/只此青綠與給阿嬤的情書 映照台文化政策困境
吳彥祖攜「寒戰」前傳登紐約亞洲電影節 獲獎感言：我永遠是香港演員

吳彥祖攜「寒戰」前傳登紐約亞洲電影節 獲獎感言：我永遠是香港演員
紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星 金馬提名電影「深度安靜」北美首映

紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星 金馬提名電影「深度安靜」北美首映
外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關