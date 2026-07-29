「奧德賽」70毫米放映難尋 在紐約想看完整版要來林肯廣場

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)新片「奧德賽」(The Odyssey)上映後，想在紐約看到完整IMAX 70毫米版本的觀眾，唯有上西城AMC Lincoln Square 13一家去處。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約想看《奧德賽》完整IMAX 70毫米版，僅林肯廣場AMC可行。

紐約想看《奧德賽》完整IMAX 70毫米版，僅林肯廣場AMC可行。 重點二： 本片是首部全片以IMAX膠片攝影機拍攝的商業長片。

本片是首部全片以IMAX膠片攝影機拍攝的商業長片。 重點三：全美能放映70毫米IMAX的場館稀少，老式設備維護成本高。

諾蘭(Christopher Nolan)新片「奧德賽」(The Odyssey)上映後，想在紐約看到完整IMAX 70毫米版本的觀眾，唯有上西區林肯中心AMC Lincoln Square 13一家去處。這家戲院的單一IMAX影廳是紐約市 唯一可按全幅畫面放映本片的場所。

「奧德賽」是首部全片以IMAX膠片攝影機拍攝的商業長片。所謂IMAX 70毫米，並非一般數碼IMAX或普通70毫米放映，而是使用每格15個齒孔的70毫米膠片，以1.43比1畫幅投映；能保留諾蘭拍攝時完整構圖的影廳寥寥可數。AMC Lincoln Square 13銀幕高75.6呎、寬101呎，幾乎占滿影廳視野，約400個座位，成為觀眾在紐約追求「原規格」觀影的唯一選項。

IMAX公司表示，全球僅41個IMAX場館可放映本片的70毫米版本；Axios統計，美國僅26家，分布亦不平均，加州洛杉磯 地區就有五家。相較之下，紐約雖擁有全美最密集的戲院資源，真正能放映此格式的場館僅此一家。隨著影院全面數碼化，能保存70毫米IMAX設備的場所越來越少。對影院而言，維護老式膠片放映系統需要額外成本與專業技術，因此不少大型IMAX銀幕已轉向數碼雷射放映。這也使得像Lincoln Square 13這類仍保留傳統設備的影院，在諾蘭作品上映時成為稀缺資源。

Lincoln Square的IMAX 70毫米場次幾乎售罄至8月19日，凌晨2時及清晨6時的場次也被訂滿。對仍想入場的觀眾而言，最穩妥的途徑是直接追蹤AMC網站及官方應用程式的候補提醒功能，並留意退票釋出的座位。

隨著諾蘭將奧德賽搬上大銀幕，一些影迷也開始重新閱讀原著。據華盛頓郵報，在布碌崙(布魯克林)，一群朋友原本只是透過聊天群一起觀看真人秀「Survivor」，但為迎接「奧德賽」上映，他們將群組改名為「ODYSSEY/SURVIVOR」，並組成讀書會共同閱讀荷馬的史詩作品。多名成員表示，雖然過去曾在學校接觸過「奧德賽」，但從未真正以成年讀者的角度完整理解這部作品，因此希望在觀看電影前重新探索奧德修斯的旅程。