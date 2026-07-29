台灣會館台美戰略論壇 分析印太安全、美中競爭

由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必一戰嗎？」國際論壇25日在皇后區法拉盛台灣會館舉行。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 論壇聚焦美中競爭下的台海安全與印太局勢。

論壇聚焦美中競爭下的台海安全與印太局勢。 重點二： 與談者從軍事、外交、經濟角度解析台美中關係。

與談者從軍事、外交、經濟角度解析台美中關係。 重點三：強調無人機、資安與社會韌性的重要性。

由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必一戰嗎？」國際論壇日前在皇后區法拉盛 台灣會館舉行，吸引不少僑胞到場參與。論壇邀請台灣前國防大學戰爭學院院長、陸軍退役少將余宗基，資深經濟評論家吳嘉隆，淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模，以及好樂台灣執行長江明信等人，從軍事、外交、經濟及國際戰略等角度，分析美中競爭、台海安全及印太局勢發展。

主辦單位表示，希望透過論壇協助海外僑胞了解國際局勢變化，並從不同面向探討台灣、美國與中國之間的戰略關係，以及海外台灣人在當前局勢下可扮演的角色。

論壇中，多位與談者認為，美中競爭仍是影響印太安全的主軸，台海情勢不僅關係兩岸，也牽動美日同盟及區域安全。日本高度依賴台灣周邊海域作為重要海上運輸通道，因此台海若發生衝突，勢必影響日本國家安全，也是近年美、日持續關注台海和平穩定的重要原因之一。

與談者並以俄烏戰爭為例指出，現代戰爭已不再侷限於陸、海、空作戰，而是結合人工智慧(AI)、無人機、網路攻擊、資訊戰及心理戰等新型態作戰模式。台灣除持續提升國防能力外，也應強化民防訓練、資訊安全及社會韌性，提高面對危機時的應變能力。

論壇也提到，近年台灣積極發展無人機及不對稱作戰能力，希望結合科技優勢提升整體防衛及嚇阻能力。與談者認為，充實國防與全民防衛體系，目的在於提高嚇阻效果、降低誤判，避免衝突發生，而非追求戰爭。

此外，與談者指出，假訊息、境外滲透及認知作戰已成為各國共同面對的新挑戰，民主社會除提升軍事實力外，也須建立更強的社會韌性與危機應變能力，才能面對日益複雜的國際安全環境。

由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必一戰嗎？」國際論壇25日在皇后區法拉盛台灣會館舉行。(記者高雲兒／攝影)