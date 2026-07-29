我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

台灣會館台美戰略論壇 分析印太安全、美中競爭

記者顏嘉瑩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必...
由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必一戰嗎？」國際論壇25日在皇后區法拉盛台灣會館舉行。(記者高雲兒／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：論壇聚焦美中競爭下的台海安全與印太局勢。
  • 重點二：與談者從軍事、外交、經濟角度解析台美中關係。
  • 重點三：強調無人機、資安與社會韌性的重要性。

由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必一戰嗎？」國際論壇日前在皇后區法拉盛台灣會館舉行，吸引不少僑胞到場參與。論壇邀請台灣前國防大學戰爭學院院長、陸軍退役少將余宗基，資深經濟評論家吳嘉隆，淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模，以及好樂台灣執行長江明信等人，從軍事、外交、經濟及國際戰略等角度，分析美中競爭、台海安全及印太局勢發展。

主辦單位表示，希望透過論壇協助海外僑胞了解國際局勢變化，並從不同面向探討台灣、美國與中國之間的戰略關係，以及海外台灣人在當前局勢下可扮演的角色。

論壇中，多位與談者認為，美中競爭仍是影響印太安全的主軸，台海情勢不僅關係兩岸，也牽動美日同盟及區域安全。日本高度依賴台灣周邊海域作為重要海上運輸通道，因此台海若發生衝突，勢必影響日本國家安全，也是近年美、日持續關注台海和平穩定的重要原因之一。

與談者並以俄烏戰爭為例指出，現代戰爭已不再侷限於陸、海、空作戰，而是結合人工智慧(AI)、無人機、網路攻擊、資訊戰及心理戰等新型態作戰模式。台灣除持續提升國防能力外，也應強化民防訓練、資訊安全及社會韌性，提高面對危機時的應變能力。

論壇也提到，近年台灣積極發展無人機及不對稱作戰能力，希望結合科技優勢提升整體防衛及嚇阻能力。與談者認為，充實國防與全民防衛體系，目的在於提高嚇阻效果、降低誤判，避免衝突發生，而非追求戰爭。

此外，與談者指出，假訊息、境外滲透及認知作戰已成為各國共同面對的新挑戰，民主社會除提升軍事實力外，也須建立更強的社會韌性與危機應變能力，才能面對日益複雜的國際安全環境。

由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必...
由「哈囉台灣」(Hello Taiwan)主辦的「台美安全與戰略分析：美中台勢必一戰嗎？」國際論壇25日在皇后區法拉盛台灣會館舉行。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 論壇以「美中台勢必一戰嗎？」為題，聚焦美中競爭、台海安全與印太局勢，並延伸討論台美中戰略關係、區域安全，以及海外僑胞可扮演的角色。

  • 與談者認為台海若發生衝突，將直接牽動美日同盟與區域安全，因日本高度依賴台灣周邊海域作為海上運輸通道，所以台海和平穩定也關係日本國家安全。

  • 論壇指出台灣除發展無人機與不對稱作戰外，也要加強AI、資安、民防訓練與社會韌性，並防範假訊息、境外滲透與認知作戰，以提升嚇阻並降低誤判。

法拉盛 皇后區

上一則

「華埠建築升級基金」公眾資訊說明會——7月29日華埠共同發展機構誠邀業主、商業租戶及小商戶參加

下一則

「奧德賽」70毫米放映難尋 在紐約想看完整版要來林肯廣場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

民進黨立委訪美 聚焦台美合作

民進黨立委訪美 聚焦台美合作
學者：解放軍大型軍演效益已不大 灰色地帶騷擾恐續增

學者：解放軍大型軍演效益已不大 灰色地帶騷擾恐續增
憂川普防衛承諾不可靠、中國軍力增強 亞洲盟友加速抱團

憂川普防衛承諾不可靠、中國軍力增強 亞洲盟友加速抱團
美軍彈藥告急 專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

美軍彈藥告急 專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關