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從排華到多元 于金山細說華人移民史

記者高雲兒╱紐約報導
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法拉盛圖書館近日舉辦一場聚焦美國華人移民歷史的專題座談會。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛圖書館近日舉辦一場聚焦美國華人移民歷史的專題座談會。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛圖書館近日舉辦一場聚焦美國華人移民歷史的專題座談會。前紐約中華公所主席、資深媒體人于金山以自身家族遷徙軌跡為切入點，縱覽華人赴美175年來的坎坷歷程，從19世紀中葉參與西部開發與鐵路建設，到排華法案的桎梏、移民法改革的轉折，直至當代多元移民潮的興起。本次活動由紐約東北同鄉會主辦，市議員黃敏儀辦公室與皇后區公共圖書館協辦，吸引眾多社區民眾到場聆聽。

于金山祖籍黑龍江海倫，家族早年自山東「闖關東」移居東北，後因國共內戰，於1948年倉促離鄉，輾轉南京、台灣，並在台中長大。1971年赴美，他首站即落腳法拉盛。彼時的緬街冷清寂寥，宛如美國眾多凋敝小鎮，未曾想半個多世紀後，這裡竟躍升為紐約最具活力的華人聚居中心。他感慨，華人並非安土重遷，歷史上「闖關東」、「走西口」、「下南洋」無一不是戰亂、饑饉與經濟重壓下的求生之舉遷。

接著，于金山梳理了華人赴美歷程中的關鍵節點。19世紀中葉，數以萬計的華工投身橫貫大陸鐵路建設，在險峻的塞拉內華達山脈中付出血汗乃至生命；然而反華浪潮隨之升高，排華法案剝奪華人入籍權，禁止勞工入境，此後的數十年成為美國移民史上最黑暗的篇章。該法案雖於1943年廢除，但年度中國移民配額僅有105人，直至1965年移民與國籍法改革，才徹底廢除種族配額制度，打開來自台灣、香港、中國大陸及東南亞各波移民的大門，令華人社區面貌日益多元。

曾從事新聞工作約30年的于金山，也以實務經驗提醒在場聽眾：申請身分切莫貪圖快速而走偏鋒，所有提交材料必須真實無訛，姓名、出生日期等資訊在不同文件間須完全吻合，任何細微矛盾都可能成為日後被拒或遣返的隱患。面對當前移民政策持續收緊的態勢，他建議身分未定者應盡早諮詢持證移民律師，並妥善保存入境紀錄、工作證明、納稅申報等關鍵文件。他強調，回望華人移民史，不僅是為追憶先輩足跡，更是為了幫助新一代移民認清自身法定權利，避免重蹈歷史覆轍。

前紐約中華公所主席、資深媒體人于金山以自身家族遷徙軌跡為切入點，縱覽華人赴美17...
前紐約中華公所主席、資深媒體人于金山以自身家族遷徙軌跡為切入點，縱覽華人赴美175年來的坎坷歷程。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 座談會聚焦美國華人移民歷史，由于金山以自身家族遷徙經歷切入，回顧華人赴美175年來的發展、苦難與社區多元化的形成過程。

  • 他指出，19世紀華工曾參與西部開發與鐵路建設，但隨後遭遇排華法案打擊；直到1965年移民法改革，種族配額才被取消，華人移民來源也趨於多元。

  • 于金山提醒申請身分切勿投機取巧，文件資訊要前後一致，並應及早諮詢持證移民律師，同時保存入境、工作與納稅等關鍵紀錄，以免日後遭拒或遣返。

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