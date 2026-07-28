反賣淫及人口販運 法拉盛社區領袖8月1日集會

圖為法拉盛40路按摩女當街招攬顧客。(本報檔案照)

針對皇后區法拉盛 詹姆斯·布蘭德公園(James A. Bland Playground)及羅斯福大道旁40路一帶長期存在的賣淫 、人口販運 及相關治安問題，社區領袖宣布啟動聯合行動，將於8月1日(周六)中午12時在公園附近舉行集會。本次行動由州議會選區領袖Martha Flores-Vazquez牽頭，聯合當地居民、宗教團體及執法部門，共同推動有組織、可持續且以受害者保護為核心的解決方案。

該聯盟已向當地民選官員及紐約州 州長發出公開信，呼籲加強跨部門協調、投入必要資源並落實問責機制。聯盟

還將請求州長在必要時部署國民警衛隊，支持公共安全和執法工作。

當地居民和商戶反映，該區域長期出現大量人車聚集、拉客、騷擾及明顯剝削現象，已影響公共安全、商業經營和

社區正常生活。社區亦擔憂有組織犯罪活動增加，並懷疑部分人員可能受到暴力、欺詐或脅迫，缺乏基本生活資源，或因恐懼而不敢求助。聯盟強調，這不僅是公共秩序問題，更涉及公共安全、人權及弱勢群體保護。

該聯盟計畫召開社區會議並組織安全巡查，統一舉報渠道，確保問題得到及時跟進；向居民和商戶普及人口販運的識別方法、風險跡象及正確報告途徑；與執法部門持續合作，依法打擊販運者、剝削者及其他違法活動；協助受影響人員聯繫本地服務機構和求助熱線，堅持支持而非污名化。

該聯盟歡迎社區成員參加後續會議和安全活動，通過正式渠道反映問題，協助分發宣傳資料，並支持反人口販運教育及受害者服務。當地民選官員亦受邀出席活動、傾聽居民意見，並公開支持這項由社區推動的安全行動。