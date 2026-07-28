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亞裔性少數者聲援巴勒斯坦 被警斥「不該在這」

記者高雲兒／紐約報導
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日前在皇后區法拉盛舉辦的「2026年酷兒、跨性別與亞裔倡議」座談中，五名倡議者分...
日前在皇后區法拉盛舉辦的「2026年酷兒、跨性別與亞裔倡議」座談中，五名倡議者分享近兩年的經歷。(主辦方提供)

面對移民執法加強、跨性別者權益受衝擊及社區資源縮減，紐約亞裔性少數倡議者正透過遊行、藝術、口述歷史及社區互助延續行動。日前在皇后區法拉盛舉辦的「2026年酷兒、跨性別與亞裔倡議」(Queer, Trans, and Asian Activism in 2026)座談中，五名倡議者分享近兩年的經歷指出，當少數群體的公共能見度受到壓縮，持續出現在街頭、舞台和社區，本身就是一種抵抗。

亞裔性少數組織Q-Wave指導委員會成員李凱倫(Karen Lee，音譯，下同)表示，她參與「Lunar New Year for All」，該團體由亞裔酷兒及跨性別者組成，自2010年起參加曼哈頓農曆新年遊行。

她回憶，團體在2025年遊行中喊出聲援巴勒斯坦性少數者的口號時，一度遭警員包圍，並被告知「你們不應該在這裡」。李凱倫當場向警員解釋，團體已參加遊行多年，「我們屬於這裡，我們應該在這裡」。

這一事件令團體成員在今年遊行前重新評估安全風險，甚至討論是否退出。但她表示，大家最終認為，若因壓力停止參與，正好達到壓低性少數能見度的目的，因此仍決定繼續遊行。「他們想讓我們停止遊行、停止發聲，所以我們更要繼續。存在本身就是抵抗」。

跨性別者權益倡議者朴波琳(Pauline Park)表示，她今年參加皇后區同志驕傲遊行(Queens Pride Parade)，並協助組織遊行中首個正式聲援巴勒斯坦的隊伍。她原本擔心只有三人響應，最終約有30人加入。

華裔作家沈瑞安(Ryan Shen)則參加酷兒解放遊行(Queer Liberation March)，並手持跨性別權利先驅里維拉(Sylvia Rivera)的肖像。他表示，若里維拉與約翰遜(Marsha P. Johnson)仍在世，相信兩人也會站出來反對移民及海關執法局(ICE)的行動。

從事亞裔性少數口述歷史計畫的加格(Ananya Garg)近年進行關於「選擇家庭」(chosen family)的口述歷史計畫，訪問全美不同世代的亞裔性少數者，記錄他們如何在血緣家庭之外，與朋友、伴侶及社區成員建立支持網絡。

她表示，傳統家庭故事較容易保存，但性少數者建立的家庭關係往往缺乏正式紀錄。對部分遭原生家庭排斥的人而言，「選擇家庭」不僅提供情感支持，也可能成為生活照護及危機支援的重要來源。

精華 FAQ

  • 座談聚焦移民執法加強、跨性別者權益受衝擊，以及社區資源縮減等處境。與談者也分享如何透過遊行、藝術、口述歷史與互助維持可見度與支持網絡。

  • 該團體在曼哈頓農曆新年遊行中喊出聲援巴勒斯坦性少數者的口號後，一度遭警員包圍，並被告知「你們不應該在這裡」。成員因此重新評估安全風險，但最後仍決定繼續參與。

  • 因為倡議者認為，當少數群體的公共能見度被壓縮時，若因壓力而停止遊行與發聲，就等於讓排斥者得逞。持續出現在街頭、舞台和社區，本身就是捍衛權利的行動。

亞裔 巴勒斯坦 跨性別 酷兒 性少數者 同志驕傲遊行

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