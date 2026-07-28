亞裔性少數者聲援巴勒斯坦 被警斥「不該在這」

日前在皇后區法拉盛舉辦的「2026年酷兒、跨性別與亞裔倡議」座談中，五名倡議者分享近兩年的經歷。(主辦方提供)

面對移民執法加強、跨性別 者權益受衝擊及社區資源縮減，紐約亞裔 性少數倡議者正透過遊行、藝術、口述歷史及社區互助延續行動。日前在皇后區法拉盛舉辦的「2026年酷兒 、跨性別與亞裔倡議」(Queer, Trans, and Asian Activism in 2026)座談中，五名倡議者分享近兩年的經歷指出，當少數群體的公共能見度受到壓縮，持續出現在街頭、舞台和社區，本身就是一種抵抗。

亞裔性少數組織Q-Wave指導委員會成員李凱倫(Karen Lee，音譯，下同)表示，她參與「Lunar New Year for All」，該團體由亞裔酷兒及跨性別者組成，自2010年起參加曼哈頓農曆新年遊行。

她回憶，團體在2025年遊行中喊出聲援巴勒斯坦性少數者 的口號時，一度遭警員包圍，並被告知「你們不應該在這裡」。李凱倫當場向警員解釋，團體已參加遊行多年，「我們屬於這裡，我們應該在這裡」。

這一事件令團體成員在今年遊行前重新評估安全風險，甚至討論是否退出。但她表示，大家最終認為，若因壓力停止參與，正好達到壓低性少數能見度的目的，因此仍決定繼續遊行。「他們想讓我們停止遊行、停止發聲，所以我們更要繼續。存在本身就是抵抗」。

跨性別者權益倡議者朴波琳(Pauline Park)表示，她今年參加皇后區同志驕傲遊行 (Queens Pride Parade)，並協助組織遊行中首個正式聲援巴勒斯坦的隊伍。她原本擔心只有三人響應，最終約有30人加入。

華裔作家沈瑞安(Ryan Shen)則參加酷兒解放遊行(Queer Liberation March)，並手持跨性別權利先驅里維拉(Sylvia Rivera)的肖像。他表示，若里維拉與約翰遜(Marsha P. Johnson)仍在世，相信兩人也會站出來反對移民及海關執法局(ICE)的行動。

從事亞裔性少數口述歷史計畫的加格(Ananya Garg)近年進行關於「選擇家庭」(chosen family)的口述歷史計畫，訪問全美不同世代的亞裔性少數者，記錄他們如何在血緣家庭之外，與朋友、伴侶及社區成員建立支持網絡。

她表示，傳統家庭故事較容易保存，但性少數者建立的家庭關係往往缺乏正式紀錄。對部分遭原生家庭排斥的人而言，「選擇家庭」不僅提供情感支持，也可能成為生活照護及危機支援的重要來源。