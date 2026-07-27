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紐約市教育局副總監傅蒂：學前特教 優先聘華語評估員

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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本報近日專訪了主管特殊教育的紐約市教育局副總監傅蒂(Christina Foti...
本報近日專訪了主管特殊教育的紐約市教育局副總監傅蒂(Christina Foti)。她表示，特殊教育專項計畫將首度被引入學前教育(Pre-K)階段，教育局也將優先聘用能夠使用所在社區兒童所說語言的評估人員。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

不少特殊孩童的華人家長反映，紐約市的特殊教育系統面臨評估周期過長、雙語服務資源匱乏以及家長溝通不暢等沉痾，致使孩子在成長關鍵時期，往往因「排隊等待」而錯失黃金干預時機。針對這些痛點，市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)及市教育局薩謬思(Kamar Samuels)在此前宣布撥款6750萬元，首度將備受肯定的特殊教育專項計畫，引入學前教育(Pre-K)階段。

本報近日專訪主管特殊教育的紐約市教育局副總監傅蒂(Christina Foti)，她表示，在全國範圍內，每36名兒童中，就有一名具有一定程度的神經多樣性(neurodiversity)，其中包括學習障礙或自閉症等。而無論是在地方還是全國，身心障礙學生的數量都在顯著增加，因此，對特教服務的需求也持續增長。此次6750萬元的投資，正是為了應對這一需求，確保今屆政府所倡導的「全民托兒服務」，也同樣能涵蓋所有的身心障礙孩童。

●縮短時程 擴大雙語評估 

此前有華人家長指出，孩子在被診斷出可能存在言語或行為發展遲緩後，往往需要等待數月甚至半年才能完成評估。傅蒂對此表示，這筆投資就是旨在解決評估延遲的問題。對此，投資中也包括在紐約市公校系統新聘數百名員工，從而縮短評估的等待時間，並擴大雙語評估選項，同時協助家庭了解及完成個別化教育計畫(IEP)程序。

傅蒂透露，新聘的員工當中，將包括35名專業人員，涵蓋心理學家、社工、語言評估員及職能治療師，他們將被派往新增的十個學前區域評估中心(Preschool Regional Assessment Centers，簡稱PRAC)，成為十組新的特教評估團隊。此外，當局另將增加29名治療師及專業人員，強化在社區機構開設的學前特殊服務。

「對於那些說英語以外語言、特別是華語的社區，我們在招聘時，我們會優先聘用能夠使用所在社區兒童所說語言的評估人員。這將是學前特殊教育服務中一項非常重要的新措施」，傅蒂表示，新舉措旨在直接解決移民社區最迫切的雙語資源缺口，減少因語言翻譯導致的評估延誤。

●加強溝通 深化互動交流

也有華人家長提出，有些特教服務人員往往「做完就走」，缺乏與家庭的溝通。傅蒂對此指出，從今年秋季起，市教育局將推動相關服務合約的重大改革。過去，中介機構採取「服務收費制」(Fee-for-service)，即老師僅依據上課時數領取薪水，導致他們沒有額外動力與家長溝通。新合約將改為「日薪制」(Daily Rate)，這意味著服務人員將有專門的時間與家長交流、諮詢其他老師，從而建立更互動的關係，而非僅僅是完成課程。

也有華人家長表示，他們的孩子的特殊服務中斷，卻未獲學校及時通知，卻在數周或是一個月後才收到來自教育局的郵寄信件。傅蒂回應稱，所有家長都應能透過「紐約市學生帳戶」(NYCSA，舊稱Nixa)門戶網站查看服務進度。她也承諾，若家長遇到通知嚴重滯後的問題，可直接向教育局反映，以便專案處理。

精華 FAQ

  • 這筆經費主要用來縮短特殊教育評估等待時間、擴充雙語評估與治療資源，並讓學前階段也能享有更完整的特教支援，避免孩子因排隊而錯失早療時機。

  • 教育局表示，將在招聘時優先聘用會說社區兒童語言的評估人員，特別重視華語社區需求，以減少翻譯造成的延誤，並提升家長在IEP程序中的理解與參與。

  • 市教育局將把合約由原本的服務收費制改為日薪制，讓教師和服務人員有專門時間與家長交流、諮詢其他教師，而不只是完成課程後就離開。

紐約市 教育局 曼達尼

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