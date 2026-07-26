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留級率僅0.4%…紐約公校逾4成不及格照樣升學

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留級率僅0.4%…紐約公校逾4成不及格照樣升學

記者顏嘉瑩╱紐約報導
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紐約市公立學校學業表現與升學機制再度因「放水」而引發爭議。示意圖。(記者曹馨元╱...
紐約市公立學校學業表現與升學機制再度因「放水」而引發爭議。示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市公立學校學業表現與升學機制再度因「放水」而引發爭議。最新數據顯示，紐約市三至八年級學生中，去年僅有0.4%被留級；市教育局數據卻指出，這些年級中約有3%的學生未達到升學標準，且同一個學年裡，更有超過40%的學生在全州標準化閱讀與數學測驗中不及格，但絕大多數人最終仍順利升學。

極低留級率可追溯至2014年實施的「總監法規A-501」(Chancellor's Regulation A-501)。時任市長白思豪(Bill de Blasio)允許學校採用標準化測驗之外的「整體性」標準，亦即使用包括教師評分在內的多重指標來決定學生學習能力，而非單純依賴測試成績。

在這一評分標準下，留級率跳水效果顯著。數據顯示，2010年，全市公校註冊學生高達99萬人時，留級率為1.15%；而根據教育局數據，2021年至2025年間，五至八年級學生的留級率已降至僅0.3%。

這種無論學業是否達標均將學生升至下一年級的作法，被稱為「自動升級」(social promotion)，數十年來一直是教育倡議者的眼中釘。智庫「帝國中心」(Empire Center)總裁西雷納斯(Zilvenas Silenas)坦言，在升學標準放水的長期影響下，「我懷疑真實的學習能力情況比數據看起來還要糟糕」。

根據特許學校網絡「成功學院」(Success Academy)本月稍早發布的報告，全市目前有高達43%的公校學生就讀於學業表現不佳的「不合格學校」(failing schools)。報告指出，全市906所公立學校中，有半數以上的學生未通過標準化閱讀或數學測驗；其中三分之一的學校已被列為不合格長達數十年。

對此，保守派智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)學者伊戈羅夫(Danyela Egorov)表示，教育局必須改進與家長及學生的溝通，當學生未達年級學術水準時應及時告之，並停止自動升學政策；「這種政策根本行不通，只會導致學生到了大學階段，連基礎的數理與閱讀都無力應對」。

精華 FAQ

  • 主要因2014年實施A-501法規後，學校可用教師評分等多重指標判定升級，不再只看標準化測驗成績，因此留級門檻明顯降低。

  • 市教育局指出，3至8年級約有3%未達升學標準，但同學年卻有超過40%學生在全州閱讀與數學測驗不及格，多數仍升上下一年級。

  • 批評者認為自動升級會掩蓋真實學力，讓學校無法及早告知家長與學生落後情況，長期下來恐使學生到了大學仍缺乏基本閱讀與數理能力。

公校 升學 紐約市

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