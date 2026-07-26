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羊頭灣家庭遊民所轉型 擬安置單身成年男性 民代提告

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所。圖為該處街景圖。(取自谷歌)
布碌崙羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所。圖為該處街景圖。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一處家庭遊民所將轉型為成年男性遊民所，州眾議員葉格(Kalman Yeger)與市議員韋娜芙(Inna Vernikov)於日前向法院提告，要求阻止市府執行此一計畫。兩人批評，市府將已經融入社區的家庭強制遷出，不僅不人道，收容未經背景調查的單身男性恐對周邊鄰里造成衝擊。

位於羊頭灣艾蒙斯大道(Emmons Avenue)3218號的「金星旅館」(Gold Star Inn)此前已作為家庭遊民所營運約一年。但近期市遊民服務局(DHS)決定將目前居住在那裡的55戶家庭遷走，並很快就計畫安置單身成年男性。

市社會服務局(DSS)指出，此次轉型是為配合市府政策，逐步讓移民家庭遷出商業旅館，轉入具備獨立廚房等設施的收容處所，原遊民所內的家庭將被安置至其他地點。市法律部門已於同日提交信函反對訴訟，並要求法院在暫停遊民所運作前，先行召開聽證。

兩位提告民代指控，市府未依法通知並徵詢社區利益相關者意見。但根據列入訴訟文件的電子郵件紀錄，一名社會服務局代表反駁此說法，強調並無法律禁止該局轉型此收容設施。

法院文件顯示，該址最初於2022年因應尋求庇護者大量湧入，經時任市長亞當斯(Eric Adams)發布緊急聲明後啟用為收容所。市府因此將金星旅館視為既有收容設施而非新設收容所，得以規避新設收容所所需的更嚴格利益相關者審查程序。市府雖曾就轉型一事通知韋娜芙，但並未開放公眾參與。

葉格在聲明中表示，他有信心此案將能成功阻止收容所轉型計畫。他亦抨擊曼達尼(Zohran Mamdani)市府的決策，「市府悄悄將原本住在此處的家庭遷走，打亂了他們在社區努力建立的生活，只為替新收容所騰出空間。市府這項不合法且冷酷破壞性的決定，必須被撤銷。」

這家庇護所由非營利機構「BHRAGS」經營，但今年此機構前執行主任薩梅迪(Roberto Samedy)和前董事會主席蒂雷盧斯(Jean Ronald Tirelus)因涉嫌電信欺詐、挪用公款和接受非法付款等罪名被起訴。

精華 FAQ

  • 因市府擬把已安置55戶家庭的家庭遊民所，改作單身成年男性收容所，並將原住戶遷走。葉格與韋娜芙認為此舉未充分通知社區，且可能對鄰里造成衝擊。

  • 市社會服務局表示，這是配合市府政策，讓移民家庭逐步離開商業旅館，改入住有獨立廚房等設施的收容處所，因此原本住在金星旅館的家庭將被轉往其他地點。

  • 文件指出，金星旅館在2022年因庇護者湧入、經緊急聲明後啟用，市府將其視為既有設施而非新設收容所；此外，經營機構BHRAGS前高層也因電信欺詐等罪名遭起訴。

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