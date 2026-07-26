沈伯洋訪紐約 盼台北更國際化
民進黨台北市長候選人沈伯洋赴美進行八天的城市參訪，並應大紐約區台灣人社團聯合會(TACGNY)邀請，24日於紐約曼哈頓舉辦「台北，可以更宜居嗎？」講座。沈伯洋除聚焦住房、選舉、城市設計等面向外，亦直言，若欲讓台北更加國際化，必須要透過長遠且跨黨派的計畫，將台北本身即有的優勢打造成更加完整的生態鏈，也更有機會藉此吸引海外人才回到台灣發展。
產業生態系與海外人才網絡
講座中，沈伯洋梳理數個台北所遇到的問題並逐個回應。他指出，10年來台北已經流失超過27萬人，相當於大安區居民的數量，讓1970至1980年代流行的「來來來，來台大，去去去，去美國」再度在近代上演，許多台北市民因看不見發展機會而移居或選擇出國。他認為，除「鄉愁」以外吸引海外台人回來的原因，其中之一在於將「與其他城市之間的互動關係」納入城市規畫考量。
他指出，若台北要國際化，第一步就是建立產業生態系，否則海外人才沒有理由回流。他以竹科半導體為例，當年正是靠長遠且跨黨派延續的生態系規畫才造就今日的產業聚落。而人工智能(AI)、音樂、藝文次文化等生態系的建立，可能都需要30年以上經營期，更不該因政黨輪替而中斷。
高房價也是使台北不再給人宜居印象的因素，對此沈伯洋提及紐約市「同意之城」(City of Yes)政策，以及大眾運輸導向型發展(TOD)，主張在都市發展的當下就把可負擔住宅的配套一併納入考量。他以維也納為例，可負擔住宅供給若未達一定規模，都市更新反而會推高房價，而「買不回房子」的疑慮，他認為則可參考紐約、柏林不使用一坪換一坪、只租不賣的模式，由開發商以金錢回饋，居民雖不持有土地所有權，但仍能持續居住。
沈伯洋亦提到，台北作為首都，卻錯失許多能推廣的良機，美感也有待加強。他以首爾自詡為「亞洲第一登山城」為例，台北擁有的步道、交通路網與山區連結性、乃至物種豐富度都優於首爾，卻從未被有系統地行銷出去，他認為北市府應納入設計長角色，「一個首都，理論上應該要更有美感。」
現場提問環節時，一名與會者詢問沈伯洋是否從紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)的選戰中得到啟發。沈伯洋表示，曼達尼的競選方式相當高明，一開始精準設定如凍漲房租、免費公車等議題，即使遭到攻擊，反而讓選情持續升溫。不過他解釋，由於自己是被徵召參選，前期必須先花時間提升知名度，團隊將於8月起正式進入此階段，並提出五大政策主軸，「讓大家有參與感，才能把政策推出去。」
沈伯洋坦言，選舉語言經常訴諸「改變」二字，可是多數人其實並不清楚具體要改變什麼。但只要有人具體點出台北哪些地方做得不夠好，市民其實會有所意識，只是長期下來過度安於現況，因而失去改變的動力。
儘管台北市的許多政策與中央政府權責相關，他認為作為首都，台北市仍應該扮演帶動國家發展的領頭羊角色，「大家不敢做這個夢，但不能不做夢」。他表示，要讓市民願意想像改變，必須先給出具體的回應，且對方要聆聽，才能將議題與政見打入民眾心中。
他認為台北要更國際化，不能只靠短期口號，而要透過長遠且跨黨派的計畫，先把既有優勢整合成完整生態鏈，才能提高吸引海外人才回流台灣的機會。 沈伯洋指出，台北若沒有產業生態系，海外人才就缺乏回流理由；他以竹科半導體為例，強調跨黨派延續的重要性，也提到AI、音樂與藝文次文化都需要長期經營。 他主張參考紐約City of Yes、TOD與維也納經驗，把可負擔住宅納入都市發展；對於「買不回房子」的疑慮，則可借鏡紐約與柏林的只租不賣模式。
精華 FAQ
他認為台北要更國際化，不能只靠短期口號，而要透過長遠且跨黨派的計畫，先把既有優勢整合成完整生態鏈，才能提高吸引海外人才回流台灣的機會。
沈伯洋指出，台北若沒有產業生態系，海外人才就缺乏回流理由；他以竹科半導體為例，強調跨黨派延續的重要性，也提到AI、音樂與藝文次文化都需要長期經營。
他主張參考紐約City of Yes、TOD與維也納經驗，把可負擔住宅納入都市發展；對於「買不回房子」的疑慮，則可借鏡紐約與柏林的只租不賣模式。
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