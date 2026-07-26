美國繁榮華埠總會 遊行慶建國250周年

為慶祝美國建國250周年，美國繁榮華埠總會於布碌崙8大道舉辦遊行活動。(記者馬璿╱攝影)

為慶祝美國建國250周年，美國繁榮華埠 總會(Better Chinatown USA Better Community USA)於布碌崙 (布魯克林 )8大道舉辦遊行活動，邀請當地民眾、表演團體與民代一同參與。

當日活動在中午12時於8大道60街開幕，美國繁榮華埠總會負責人田士鋭表示，該遊行除希望集結社區力量共同慶祝美國建國250年，也盼能凝聚所有在美國生活的民眾，一同爭取合法權益與民生福利，共建大家熱愛尊重的家園。美國福建猴嶼聯誼會主席張明騰也表示，希望此活動能加深華人對國家、社區的情感連結，並促進不同背景人們之間的理解與情誼。

而活動中多位民代與其代表也現身參與，包含共和黨籍紐約州長候選人、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)，以及布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)亞裔代表邢文晴皆出席。

布萊克曼表示，活動亦要慶祝亞裔美國人對建設這個國家所做出的所有貢獻。他指出，亞裔美國人在科學、醫學、教育、商業、法律等各個領域都有貢獻，美國生活的許多層面都因為亞裔美國人的貢獻而變得更好。

鄭永佳則是表示，赴美並在此安家的移民都為國家做出貢獻，所有人都用自己的方式貢獻資源、努力與事業，讓美國再次偉大。

該活動由美國繁榮華埠總會與美國福建猴嶼聯誼會共同主辦，並由鄭永佳辦公室、松柏之家社區服務中心、美國福建同鄉會、紐約東北同鄉會以及北美華人聯合總會協辦。