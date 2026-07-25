布萊克曼推AI惡搞影片攻擊霍楚 專家：吸睛未必吸票

共和黨紐約州長候選人、納蘇郡長布萊克曼(右)今年以來大量發布生成式人工智能(AI)攻擊廣告。(美聯社)

共和黨籍紐約州長候選人、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)今年以來大量發布生成式人工智慧 (AI)攻擊廣告，以虛構人物、惡搞畫面和誇張言論攻擊民主黨籍現任州長霍楚 (Kathy Hochul)及紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)。據媒體統計，今年1月1日至本月17日，布萊克曼至少發布17支疑似含AI生成內容的影片。專家指出，這類低成本影片雖容易吸睛，卻未必比傳統負面廣告更能拉票，過度使用還可能引發選民反感。

其中一支影片中，虛構的毒販、無證移民及能源公司行政總裁輪流表態支持霍楚；另一支影片則以AI生成的霍楚形象，聲稱其政府加稅，是為了支付「免費為性工作者提供醫療」等計畫。

布萊克曼陣營也曾將霍楚和曼達尼塑造成卡通「南方公園」(South Park)人物、竊賊、搬運工及籃球員。其競選團隊將相關影片形容為受言論自由保障的政治諷刺。

競選發言人斯潘德莫斯(Madison Spanodemos)表示，面對霍楚任內不斷上升的稅務和能源費用，紐約民眾「需要一點幽默」。

霍楚陣營則批評布萊克曼利用AI散播謊言。霍楚競選發言人拉杜洛瓦基(Ryan Radulovacki)表示，霍楚團隊毋須使用AI，也能批評布萊克曼多次提高長島地產稅、任內暴力犯罪升至十年高位，以及成立被對手形容為削弱地方警力的武裝組織，因為這些都是「現實中發生的事情」。

紐約州目前並未禁止競選廣告使用AI，但自2024年起，州選舉法要求使用「重大欺騙性媒體」的政治宣傳作出揭露，戲仿和諷刺則可獲豁免。

布萊克曼多數使用AI人物的影片，都在片尾附有標示，但並非全部。

哥倫比亞大學政治學教授韋萊斯(Yamil Velez)認為，全面禁止AI政治傳播可能難以根據憲法審查，較可行的做法是要求清楚揭露，並處罰蓄意散布未標示合成內容的競選團隊。社群媒體充斥大量低品質AI圖片和影片，選民正逐漸厭倦所謂「AI垃圾內容」，競選團隊大量發布，反而可能削弱效果。

紐約大學社群媒體、人工智能與政治中心共同主任塔克(Josh Tucker)指出，高度逼真的AI內容可能令候選人更容易歪曲對手立場、捏造言行，模糊政治諷刺與欺騙性宣傳的界線。