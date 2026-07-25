陳果仁案庭審7╱28重演 回顧亞裔民權運動轉折

陳果仁案庭審重演將於28日在紐約南區聯邦法院舉行，活動將回顧案件的司法過程及其對亞裔美國民權運動的深遠影響。(主辦方提供)

曼哈頓 地區檢察官辦公室亞裔 員工資源小組、紐約亞裔律師協會(AABANY)及復敦大學(Fordham University)法學院亞裔與法律中心，將於28日(周二)在曼哈頓紐約南區聯邦法院舉行「建立我們的傳承：陳果仁謀殺案」(Building Our Legacy: The Murder of Vincent Chin)庭審重演，透過法庭演繹重現案件及審判中的關鍵情節。

活動將由聯邦第二巡迴上訴法院資深法官陳卓光(Denny Chin)，與妻子、退休律師Kathy Hirata Chin共同擔任旁白。主辦方表示，這類庭審重演旨在回顧對美國法律與社會產生深遠影響的亞裔歷史，並引導公眾重新審視陳果仁案留下的法律與民權議題。

華裔 陳果仁(Vincent Chin)被謀殺時年僅27歲。1982年6月19日，他在密歇根州底特律地區與友人慶祝婚禮前的單身派對時，遭白人汽車工人羅納德·埃本斯(Ronald Ebens)及其繼子邁克爾·尼茲(Michael Nitz)襲擊。當時國內汽車業陷入低迷，日本車商被指搶走本地市場和工作機會；兩人將身為華裔的陳果仁誤認為日本人，並以帶有種族歧視的言語辱罵他。

衝突發生後，兩人駕車尋找陳果仁，最終在一家麥當勞(McDonald's)外追上他。尼茲控制陳果仁，埃本斯則持棒球棒猛擊其頭部。陳果仁重傷昏迷，四天後於6月23日去世，距原定婚禮僅數天。

兩人原被控二級謀殺，但其後通過認罪協議各被判三年緩刑、罰款3000元及支付訴訟費，毋須入獄。判決在全國亞裔社區引發強烈憤怒，促使不同族裔背景的亞裔人士聯合成立「美國公民正義會」(American Citizens for Justice)，並推動聯邦司法部以侵犯民權罪展開追訴。

埃本斯其後曾在聯邦民權案件中被定罪並判監25年，但判決遭上訴法院推翻；案件移師辛辛那提重審後，他於1987年獲判無罪。尼茲則在先前的聯邦審判中獲判無罪，最終兩人均未因陳果仁之死入獄。

儘管刑事追訴未能帶來亞裔社區期待的結果，陳果仁案仍被視為現代亞裔民權運動的重要轉折點。案件促成跨族裔、跨地區的亞裔組織與法律倡議，也使反亞裔暴力、仇恨犯罪及亞裔是否受到聯邦民權法充分保障等問題，首次受到全國性廣泛關注。

庭審重演將於28日下午5時30分起報到，晚6時開始，時長約一小時，隨後舉行討論及招待會。地點為曼哈頓珍珠街500號紐約南區聯邦法院禮儀法庭。報名網址：https://www.surveymonkey.com/r/728event。