貝瑞吉「夏季園遊會」熱鬧至8月底

作為「夏季園遊會」活動的一部分，布碌崙室內樂團將於8月7日在Citizens Bank停車場帶來一場免費音樂會。(布碌崙室內樂團提供)

布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉今夏樂趣多，多年來由當地民選官員發起的「夏季園遊會」(Summer Stroll)，將從本周末起在貝瑞吉特定街區登場，邀請社區各族裔民眾攜家人一起參與，享受夏日時光。

「夏季園遊會」由當地市議員聖托索(Kayla Santosuosso)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)、聯辦；活動上將有包羅萬象的攤位售賣日常用品、手工藝品，網紅美食，還有為兒童準備遊戲玩樂、文化表演等。

「夏日園遊會」將從即日起至8月末的每周五舉行，日期和具體地點可瀏覽facebook.com/SummerStrollon3rd，屆時主辦方將全面封鎖街道、禁止車輛通行。

作為「夏日園遊會」的部分活動之一，布碌崙室內樂團(Brooklyn Chamber Orchestra)和Citizens Bank將於8月7日(周五)在一處停車場帶來一場免費的夏夜音樂盛宴；主辦單位希望通過演出，將專業現場音樂帶入社區中，讓居民能在熟悉的街區近距離欣賞高水準的交響樂。

演出陣容包括一支30人專業室內樂團，以及百老匯與歌劇歌手Amelia Milo、單簧管演奏家鄭育婷(Yu Ting)同台演出；屆時演出的曲目涵蓋多首耳熟能詳的作品，包括美國國歌「The Star-Spangled Banner」、美國作曲家Aaron Copland的「Hoe Down」、George Gershwin經典歌曲「They Can't Take That Away from Me」、以及「Summertime」等多首百老匯經典音樂選曲。

這場表演將於當日晚上7時於3大道9201號的停車場舉行，由於活動採露天形式，民眾可攜帶摺疊椅或野餐墊，在夏夜中悠閒欣賞音樂演出。