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68隊較勁 美東夏令華人排球錦標賽落幕

記者劉梓祁╱紐約報導
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第38屆美東夏令華人排球錦標賽落幕，68支隊伍華埠下東城較勁。(中華公所提供)
第38屆美東夏令華人排球錦標賽落幕，68支隊伍華埠下東城較勁。(中華公所提供)

由紐約中華公所(CCBA)支持的第38屆美東夏令華人排球錦標賽，於18日及19日一連兩天角逐後落幕，共吸引來自北美各地亞裔社區68支隊伍參賽；最終男子組由美京青少年隊(Washington CYC Junior)奪得冠軍，紐約奇客隊(New York Strangers)獲得亞軍；女子組則由費城CIA隊(Philly CIA)摘冠，紐約好飽隊(New York Fresh Timei Hao Bao)取得亞軍。

本屆賽事共有40支男子隊及28支女子隊參加，參賽者來自北美不同地區的華裔及亞裔社區。主辦方表示，比賽於周末在曼哈頓華埠及下東城共17個運動場地同步舉行，不同隊伍分場較量，以展現美東華人社區多年來延續的排球運動傳統及團隊精神。

決賽結束後，頒獎儀式在華埠舉行，中華公所主席伍銳賢到場為獲獎隊伍頒獎，並向各隊表示祝賀。伍銳賢說，該排球錦標賽多年來持續吸引北美各地華人及亞裔排球隊伍參與，不僅為不同城市的球員提供競技交流機會，也成為華人社區夏季重要體育活動之一。

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