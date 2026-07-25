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馬僑聯誼會赴大馬 爭取紐約設辦證點

記者高雲兒╱紐約報導
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馬來西亞(旅美)聯誼會表示將派出代表團前往馬來西亞，希望國民登記局再次到紐約，集...
馬來西亞(旅美)聯誼會表示將派出代表團前往馬來西亞，希望國民登記局再次到紐約，集中受理旅美公民的證件申請。(記者高雲兒╱攝影)

不少幼年移居美國的馬來西亞公民，因未曾申領或未及時更新馬來西亞身分證，成年後在補辦護照、確認國籍及處理其他身分事務時遇到困難。馬來西亞(旅美)聯誼會表示將派出代表團前往馬來西亞，與政府部門協商，希望國民登記局再次到紐約，集中受理旅美公民的證件申請。

聯誼會估計，目前約有3000名旅美馬來西亞公民需要申領或更新新一代晶片身分證(MyKad)。由於相關手續通常須在馬來西亞境內辦理，長期居美的僑胞往往必須專程返國，對年長者、行動不便人士及工作家庭造成負擔。

聯誼會董事局主席邦君雄表示，馬來西亞國民登記局曾於2024年派員到紐約，為旅美公民辦理身分證、出生證明等文件。當時約有2000人獲得服務，但仍有不少申請者未能趕上辦理。

他表示，這次代表團將向馬來西亞內政部及其他相關機構反映海外公民面對的實際問題，並討論是否能重新安排官員赴美，以及未來如何改善登記、審核和現場辦理程序。

代表團由聯誼會共同主席廖瑞龍、執行總監陳亞漢及董事溫明糠組成。聯誼會希望政府若再次提供紐約辦證服務，可提前公布資格要求、所需文件、預約方式及受理名額，讓僑胞有足夠時間準備。

聯誼會也提醒，政府辦理身分證更新並不收取服務費。該會稱，過去曾接獲民眾反映，有人以協助預約或代辦證件為由收費，因此呼籲申請者直接留意政府或聯誼會公布的信息，不要向來歷不明的個人付款。

聯誼會指出，身分證是馬來西亞公民處理政府、金融及其他事務的重要身分文件。部分僑胞年幼時隨家人赴美，離境前尚未達申領年齡；也有人持有舊證件多年，因難以返馬而一直未能更新。

邦君雄表示，若政府同意再次派員到紐約，可讓海外公民在無須長途返國的情況下補齊證件，也有助處理多年累積的申請需求。聯誼會將在代表團完成會面後，再公布協商結果。

精華 FAQ

  • 聯誼會希望與馬國政府部門協商，爭取國民登記局再次派員到紐約，集中受理旅美公民的身分證、出生證明等證件申請與更新。

  • 聯誼會估計約有3000名旅美馬來西亞公民需要申領或更新新一代晶片身分證MyKad，許多人因長期居美而難以返回馬來西亞辦理。

  • 聯誼會提醒政府辦理身分證更新不收服務費，民眾應直接留意政府或聯誼會公布的資訊，不要向來歷不明的個人支付代辦或預約費用。

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