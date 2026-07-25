紐約最大華人匹克球俱樂部 8/22舉辦百人大賽

2025年武林百人匹克球大賽盛況，共有108位選手參賽，為紐約地區規模最大的華人匹克球賽事之一。(主辦單位提供)

紐約地區規模最大的華人 匹克球俱樂部Wulin Pickleball(武林匹克球)繼去年舉辦108人參賽的百人匹克球大賽後，將於8月22日(周六)舉辦2026年度「武林百人巔峰論劍」匹克球錦標賽，即日起開放報名，各年齡層及不同水平的匹克球愛好者均可參加。

過去一年，武林匹克球持續推廣社區體育與健康生活，舉辦數十場賽事及交流活動，每周吸引上百位球友參與，已成為紐約華人社區最活躍的匹克球組織之一。

負責人Janice Lin表示，最讓人感到欣慰的，是看到越來越多女性加入匹克球運動，不少球友在堅持訓練後，不僅球技提升，體能與健康狀況也明顯改善。為鼓勵更多女性參與，今年賽事特別增設女子雙打3.0及3.5兩個組別，提供更多參賽機會。

今年的武林匹克球比賽獲得Gold Coast Pickleball、Machine、安聯保險、Bake Culture、Aireo球拍、湘當有料餐館等的贊助商支持，共同推動匹克球運動在紐約地區的發展。

賽事已開放報名，詳情可登錄wulinsports.org查詢。主辦戰位歡迎社會各界及匹克球愛好者報名參賽及到場觀賽。