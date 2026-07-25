美華博物館里民大會兩派爆爭執 購樓資金爭議未止

美國華人博物館(MOCA)舉辦里民大會，向華埠社區解釋市府3500萬元購樓資金的來歷。但參與者仍圍繞這筆錢是否應被認定為「監獄資金」而爭執。(記者許君達／攝影)

紐約美國華人 博物館(MOCA)21日在曼哈頓華埠 舉辦里民大會，就其在2019年從市府獲得3500萬元購樓資金始末做出說明，並針對長期以來關於這筆撥款與曼哈頓監獄建案之間關聯的爭議做出回應，稱館方反對建設監獄，且購樓資金並非「監獄錢」。不過，到場發言的社區居民仍意見分歧，有人質疑博物館「為錢不顧社區」，亦有人表示應該向前看、著眼博物館未來的發展及其與社區的互動。長期抗議MOCA的部分社區組織成員則繼續在場外組織糾察線，拒絕參與對話。

館長李汝乾(Michael Lee)在會上說，根據先前租約，MOCA所在樓宇的業主計畫在2020年租約到期後賣掉物業，導致博物館面臨關門危機。為此，當時的管理方從2015年起便向市府申請資本撥款，用於收購該物業，以便為博物館創造永久性空間。2019年，3500萬元資金獲批，並被直接支付給賣家。而幾乎與此同時，時任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布「行政區監獄計畫」(Borough-Based Jail Initiative)，其中曼哈頓監獄選址在位於華埠旁的原有拘留中心所在地。

監獄計畫遭遇華埠及周邊社區的強烈抵制，但在白思豪、亞當斯(Eric Adams)及曼達尼(Zohran Mamdani)三任市府的堅持下，民意一直難以撼動監獄建案的推進。而在此期間獲得市府大筆金援的MOCA也面臨「出賣社區」的質疑，部分人士指責MOCA及其背後的財團為獲得購樓資金而與市府達成協議、接納監獄計畫。

發言者Aaron(音)表示，市府關於監獄協議的更新文件上印有MOCA的名字，而負責發放購樓資金的市府文化部門也曾在回覆一名記者時確認這筆款項與監獄計畫相關。他說，爭議核心是「MOCA一直不承認購樓錢就是『監獄資金』」。參與過相關會議的社區人士鄺海音(Yin Kong)則表示，她曾親耳聽到前任館長姚南薰 (Nancy Yao)談論該筆資金，因此她確信，雖然館方在申請資金時並未有主觀意圖，但其與監獄計畫確實高度相關。

另一方的聲音則呼籲社區放下對「監獄資金」這一名義的無意義爭端。一名發言者表示，她痛心於「我們落入了市府的陷阱」，因為當局起初就知道監獄建案不會受社區歡迎，因此他們才以「分而治之」策略，製造社區內部不同群體之間的分裂和內鬥。名為Don Kao(音)的居民在缺席發言中表示，華埠真正的威脅是系統性不公、房地產投機以及把利潤和刑罰體系置於生命之上的政府決策，而當下的抗議者「鬥錯了對象」。兩名發言者均表示，MOCA「不妨就此承認獲得了『監獄資金』」，更重要的則是向前看，用行動支援那些因監獄施工而受到傷害的小商家；而對於社區來說，這筆錢是早就理應得到的。