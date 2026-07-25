我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

長島龍舟節登場 38支隊伍北罕普斯狄競渡 鎮長也參賽

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)與Ohana划槳協會(Ohan...
長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)與Ohana划槳協會(Ohana Paddling Association)第二屆龍舟節登場。圖為去年龍舟節。(本報檔案照)

長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)與Ohana划槳協會(Ohana Paddling Association)將於25日(周六)在華盛頓港(Port Washington)的北罕普斯狄海灘公園(North Hempstead Beach Park)舉辦第二屆龍舟節，共有38支隊伍參賽，活動免費入場。

龍舟賽將在亨普斯特德港(Hempstead Harbor)舉行，每支隊伍由20名槳手組成。北罕普斯狄鎮長德塞納(Jennifer DeSena)今年也將親自參賽，與納蘇郡議員史特勞斯(Scott Strauss)及多地消防部門成員組成「德塞納隊」(Team DeSena)。

Ohana划槳協會會長毛安妮(Anne Mao)表示，龍舟節不僅是體育競賽，也希望讓不同文化、年齡及背景的居民共同參與，展現社區多元與團結。

除賽事外，現場將設有超過20個美食攤位、商家市集、文化表演及親子活動，並安排運動員巡遊、最佳隊服設計比賽，以及首次推出的十二生肖趣味競賽。

主辦方今年也與藍渡鴉事工(Blue Raven Ministry)合作，推動青少年、身心障礙人士及弱勢群體參與龍舟運動。活動地點為175 W. Shore Road, Port Washington, NY。龍舟隊報名仍在進行，賽事資訊、活動流程、志工招募及贊助合作詳情，可瀏覽www.ohanapaddling.org/dbfestival，或在Instagram追蹤@opadbf及@ohanapaddling。

精華 FAQ

  • 活動將於25日周六在華盛頓港的北罕普斯狄海灘公園登場，龍舟賽在亨普斯特德港進行，共有38支隊伍參賽，且免費開放入場。

  • 會，鎮長德塞納今年將親自下場，與納蘇郡議員史特勞斯及多地消防部門成員組成「德塞納隊」，一起參與龍舟競渡。

  • 現場將設有20多個美食攤位、商家市集、文化表演與親子活動，另有運動員巡遊、最佳隊服比賽及十二生肖趣味競賽，並推動青少年與弱勢族群參與。

長島

上一則

紐約最大華人匹克球俱樂部 8/22舉辦百人大賽

下一則

紐約地鐵汰換老舊道岔 1、2、3、5號線連5周末改道
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

香港龍舟節 逾180支隊伍8/8競渡

香港龍舟節 逾180支隊伍8/8競渡
紐約華埠迷你排球聯賽 68球隊爭冠

紐約華埠迷你排球聯賽 68球隊爭冠

「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行

「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行
警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場

警犬、特警演練 華人社區守望活動8/4登場

熱門新聞

紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程