長島龍舟節登場 38支隊伍北罕普斯狄競渡 鎮長也參賽

長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)與Ohana划槳協會(Ohana Paddling Association)第二屆龍舟節登場。圖為去年龍舟節。(本報檔案照)

長島 北罕普斯狄鎮(North Hempstead)與Ohana划槳協會(Ohana Paddling Association)將於25日(周六)在華盛頓港(Port Washington)的北罕普斯狄海灘公園(North Hempstead Beach Park)舉辦第二屆龍舟節，共有38支隊伍參賽，活動免費入場。

龍舟賽將在亨普斯特德港(Hempstead Harbor)舉行，每支隊伍由20名槳手組成。北罕普斯狄鎮長德塞納(Jennifer DeSena)今年也將親自參賽，與納蘇郡議員史特勞斯(Scott Strauss)及多地消防部門成員組成「德塞納隊」(Team DeSena)。

Ohana划槳協會會長毛安妮(Anne Mao)表示，龍舟節不僅是體育競賽，也希望讓不同文化、年齡及背景的居民共同參與，展現社區多元與團結。

除賽事外，現場將設有超過20個美食攤位、商家市集、文化表演及親子活動，並安排運動員巡遊、最佳隊服設計比賽，以及首次推出的十二生肖趣味競賽。

主辦方今年也與藍渡鴉事工(Blue Raven Ministry)合作，推動青少年、身心障礙人士及弱勢群體參與龍舟運動。活動地點為175 W. Shore Road, Port Washington, NY。龍舟隊報名仍在進行，賽事資訊、活動流程、志工招募及贊助合作詳情，可瀏覽www.ohanapaddling.org/dbfestival，或在Instagram追蹤@opadbf及@ohanapaddling。