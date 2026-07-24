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布碌崙百年地鐵站 無障礙設施完工

記者馬璿／紐約報導
布碌崙下城的區政府站歷經五年維修，本周包含新增電梯、維修天花板等翻修工程終於落幕...
布碌崙下城的區政府站歷經五年維修，本周包含新增電梯、維修天花板等翻修工程終於落幕。(取自MTA)

布碌崙(布魯克林)下城已有118年歷史的地鐵站「布碌崙區政府站」(Borough Hall)，歷經五年、斥資1億600萬元的翻修工程，已於本周完工，成為全面符合「美國身心障礙者法」(ADA)規定的無障礙車站。此次工程新增三部電梯，車站並重建了月台邊緣與導盲磚，增設無障礙候車區，同時整修站務亭並新設無障礙員工洗手間。

此次工程新增的電梯一部連接街道與夾層，另兩部則連接夾層與月台、服務雙向乘客，使該站所有月台首度達到全面無障礙。此外，工程同時處理車站因年久失修與長期滲水造成的嚴重結構老化問題。車站原本逐漸剝落的天花板已全面更換，屋頂翻新，照明、通訊、消防警報、水電管線等重要系統也一併升級。此外，自1908年便存在的馬賽克磁磚與陶土裝飾，也已修復並重新裝設。

為因應近年日趨頻繁的強降雨，工程團隊也為車站進行防洪改造。鄰近車站的喬拉利蒙街(Joralemon St)路面已加深並加高路緣，出入口最上層台階同步加高，以防雨水沿階梯與格柵倒灌進站。整座車站並完成防水處理。其他工程還包括更換一根橫跨全站、長達50呎的鋼製支撐梁。

該站點服務2號、3號、4號及5號線列車，是布碌崙第四繁忙的地鐵站，也是全系統歷史最悠久的車站之一，每日約有2萬2000人次進出。不過為更換道岔，自本周起，2號與3號線將進行連續五周的改道調整。

霍楚表示，該站點是通往布碌崙市中心各項資源的重要樞紐，但長期以來，這座交通樞紐並非人人皆可使用，「如今這一切終於改變。」

MTA表示，目前全系統已有35座車站的坡道與電梯工程在興建中，另有60座車站規畫進行中，預計未來幾年內可讓地鐵系統半數車站達到全面無障礙。

精華 FAQ

  • 最重要的改變是該站正式成為全面符合ADA規定的無障礙車站，讓所有月台首度可透過電梯與相關設施完整使用，提升輪椅、長者與行動不便乘客的通行便利。

  • 工程除了新增3部電梯，也重建月台邊緣與導盲磚，增設無障礙候車區，整修站務亭並新設無障礙員工洗手間，同時更新照明、通訊、消防警報與水電管線。

  • 由於近年強降雨增加，車站進行防洪改造，包括加深鄰近路面、加高路緣、抬高入口最上層台階，並完成整站防水處理，以降低雨水沿階梯與格柵倒灌進站的風險。

布碌崙 布魯克林 地鐵站

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