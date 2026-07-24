凍租走過場？ 紐約房東告租金指導委員會

紐約一批房東22日提告紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)，指控該委員會上月決定，未來兩年凍結全市約100萬套穩租公寓租金，「結果早已內定的虛假程序」。圖為此前租戶集會，呼籲租金指導委員會凍租。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約一批房東22日提告紐約市租金 指導委員會(Rent Guidelines Board)，指控該委員會上月決定，未來兩年凍結全市約100萬套穩租公寓租金，是一場「結果早已內定的虛假程序」(sham process with a predetermined outcome)；原告要求法院阻止凍租措施生效，並下令委員會重新制定租金漲幅。

訴訟在史泰登島提出，原告包括七家有限責任公司，它們在全市四大區內持有穩租公寓。原告指控由九名成員組成的租金指導委員會，為兌現市長曼達尼 (Zohran Mamdani)競選期間提出的凍租承諾，通過了紐約市史上首次針對兩年期新租約實施零漲幅。

原告在訴狀中表示，委員會放棄獨立性，並「操弄」有關業主持有成本的數據，以合理化一項「不理性」的決定，實際上是在「服從市長的指示」。原告並要求取得委員會與市府、市長租戶保護辦公室，以及新成立的「大眾參與辦公室」(Office of Mass Engagement)之間的所有通訊紀錄。

此外，訴狀還質疑了委員會在決策過程中使用房東與租戶支出數據的方式。租金指導委員會的數據顯示，至少持有一套穩租房的房東，整體淨營運收入增加逾6%。但提告房東表示，這項數據掩蓋了全部單位均受穩租制度約束的公寓樓，尤其是在布朗士，此類樓宇的淨營運收入下降0.1%。

曼達尼上任後，任命了紐約市租金指導委員會九名委員中的六人。此前，前市長亞當斯(Eric Adams)曾在卸任最後一天，試圖安排自己的任命人選進入委員會，但未能成功。亞當斯政府前第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)，目前也是代表房東提出訴訟的律師之一。他22日在書面聲明中表示：「當數以千計的業主仍在努力應對飛漲的成本時，租金指導委員會這項不合理且違法的決定，不能繼續存在。」

市府及租金指導委員會發言人未立即回應置評要求。