我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

凍租走過場？ 紐約房東告租金指導委員會

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約一批房東22日提告紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Bo...
紐約一批房東22日提告紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)，指控該委員會上月決定，未來兩年凍結全市約100萬套穩租公寓租金，「結果早已內定的虛假程序」。圖為此前租戶集會，呼籲租金指導委員會凍租。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約一批房東22日提告紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)，指控該委員會上月決定，未來兩年凍結全市約100萬套穩租公寓租金，是一場「結果早已內定的虛假程序」(sham process with a predetermined outcome)；原告要求法院阻止凍租措施生效，並下令委員會重新制定租金漲幅。

訴訟在史泰登島提出，原告包括七家有限責任公司，它們在全市四大區內持有穩租公寓。原告指控由九名成員組成的租金指導委員會，為兌現市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選期間提出的凍租承諾，通過了紐約市史上首次針對兩年期新租約實施零漲幅。

原告在訴狀中表示，委員會放棄獨立性，並「操弄」有關業主持有成本的數據，以合理化一項「不理性」的決定，實際上是在「服從市長的指示」。原告並要求取得委員會與市府、市長租戶保護辦公室，以及新成立的「大眾參與辦公室」(Office of Mass Engagement)之間的所有通訊紀錄。

此外，訴狀還質疑了委員會在決策過程中使用房東與租戶支出數據的方式。租金指導委員會的數據顯示，至少持有一套穩租房的房東，整體淨營運收入增加逾6%。但提告房東表示，這項數據掩蓋了全部單位均受穩租制度約束的公寓樓，尤其是在布朗士，此類樓宇的淨營運收入下降0.1%。

曼達尼上任後，任命了紐約市租金指導委員會九名委員中的六人。此前，前市長亞當斯(Eric Adams)曾在卸任最後一天，試圖安排自己的任命人選進入委員會，但未能成功。亞當斯政府前第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)，目前也是代表房東提出訴訟的律師之一。他22日在書面聲明中表示：「當數以千計的業主仍在努力應對飛漲的成本時，租金指導委員會這項不合理且違法的決定，不能繼續存在。」

市府及租金指導委員會發言人未立即回應置評要求。

精華 FAQ

  • 原告主張委員會批准未來2年穩租公寓零漲幅，屬於早已內定結果的虛假程序，並稱決策不理性、缺乏獨立性，因此要求法院阻止凍租生效。

  • 訴狀批評委員會操弄房東持有成本與營運數據，忽略全樓均受穩租約束的公寓情況，尤其布朗士樓宇收入下滑的數據，認為這些資料被用來合理化凍租。

  • 原告指稱委員會為兌現曼達尼競選時的凍租承諾而配合市府立場，且曼達尼上任後任命6名委員，房東方律師之一則是亞當斯政府前第一副市長馬斯特羅。

租金 曼達尼 紐約市

上一則

紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡

下一則

周末好去處╱夏日街道拉開序幕、免費自助式獨木舟之旅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙房客搬離拒交屋 房東控偽造續租文件詐補助

布碌崙房客搬離拒交屋 房東控偽造續租文件詐補助
整治租屋亂象 嚴管不良房東…曼達尼提「23條」

整治租屋亂象 嚴管不良房東…曼達尼提「23條」
舊金山今年租房空置率 低於紐約

舊金山今年租房空置率 低於紐約
紐約市啟動「第二住宅稅」 曼達尼政府向業主寄通知

紐約市啟動「第二住宅稅」 曼達尼政府向業主寄通知

熱門新聞

布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴