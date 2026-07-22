經典粵劇「牡丹亭驚夢」 紐約公演座無虛席

紐約鳳鳴粵劇團籌辦的大型經典粵劇長劇「牡丹亭驚夢」演出結束後，演員與嘉賓合影。(主辦單位提供)

由紐約鳳鳴粵劇 團籌辦的大型經典粵劇長劇「牡丹亭驚夢」，7月19日在紐約華埠 中華公所大禮堂上演，吸引近400位戲迷及社區人士到場欣賞，全場座無虛席，掌聲不斷。

「牡丹亭驚夢」為中國傳統戲曲經典名劇，劇情細膩動人，對演員唱、做、念、打及整體舞台配合均有較高要求。鳳鳴粵劇團全體台前幕後人員過去一年多來堅持排練，精益求精，希望把粵劇藝術最精彩的一面呈獻給紐約觀眾，弘揚中華優秀傳統文化。

這次演出也獲得社區各界鼎力支持，包括華人 善終基金會、松柏(紐約)發展公司、紐約富貴粵劇學院、台山端中愛心獎學金會、麗心餅屋、紐約雲吞食品公司，以及數十個社團、機構和熱心人士贊助支持，展現社區攜手推動中華傳統文化發展的力量。

演出結束後，鳳鳴粵劇團兩位創辦人、本劇主演邵慶儀及桂蓮向觀眾致謝表示，能夠順利完成此次大型長劇演出，離不開全體演員一年多來堅持不懈的努力，以及各位音樂師傅、幕後工作人員和義工團隊的無私付出與密切配合。他們特別感謝所有支持單位、贊助機構及熱心觀眾一直以來對粵劇藝術的支持與鼓勵。

兩位創辦人表示，希望透過持續製作經典粵劇，讓更多海外華人，特別是年輕一代，進一步認識和欣賞粵劇藝術，共同傳承中華優秀傳統文化，並期待未來繼續為紐約觀眾帶來更多高水平的經典粵劇演出。