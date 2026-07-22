市議員馬泰提案 要求信用卡低消不得逾10元

華埠市議員馬泰提案，要求商家制定信用卡最低消費額度時，不得高於10元。（本報檔案照）

代表曼哈頓華埠 的市議員馬泰 (Christopher Marte)日前接連提出兩項旨在保護消費者和小商業者利益的提案，分別要求商家在設置信用卡消費最低限額時不得超過10元，以及要求市府行政當局評估影視拍攝對外景地所在社區之業者造成的經濟影響。

馬泰提交的Int-877和Int-878號提案，其中877號提案要求紐約市 域內的商家不得將允許使用信用卡支付的最低額度設置為10元以上，以求維持一個相對公平的最低消費限額，即使商家不至於因信用卡服務商課取的手續費吃掉單筆交易的利潤，又讓消費者不至於在信用卡低消限額的壓力下被迫購買自己不需要的商品。此外，該提案還要求商戶將合規的信用卡最低消費限額張貼在所有固定銷售終端機上、或機器附近的醒目位置。對於違反者，提案要求授予市府消費者事務局民事罰款的權力。

878號提案則要求市府小商業服務局(SBS)對於影視製作行為對在地企業造成的負面經濟影響進行研究，評估相關業者利用紐約市街道外景進行拍攝活動時，會對在地社區的商業業者造成多少營收損失。研究完成後，小商業服務局須向市長、市議長和公眾提交報告。提案同時要求當局制定相關計畫，以減輕在地企業因受拍攝活動影響而出現的損失。

馬泰代表的曼哈頓下城地區擁有包括華埠在內的大量獨具特色的歷史風貌街區，常被影視製作業者選為外景地，而部分拍攝活動規模巨大，存在街道占用和臨時封閉等現象。馬泰表示，影視製作行業是紐約市重要的經濟引擎，但拍攝時帶來的隱形成本不能完全由在地社區的居民和業者承擔。