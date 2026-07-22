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布碌崙華男在緬因州種大麻被逮 處1年監督釋放

記者馬璿／紐約報導
布碌崙華人男子郭希森2024年因在緬因州經營非法大麻種植場遭起訴，日前判決公布，...
布碌崙華人男子郭希森2024年因在緬因州經營非法大麻種植場遭起訴，日前判決公布，郭將以先前羈押時間折抵刑期並處一年監督釋放。(佩諾伯斯考特郡警長辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)一名華人男子2024年因在緬因州經營非法大麻種植場，遭聯邦法院依「維持毒品相關場所」罪名起訴，日前法院判該男子將以先前羈押時間折抵刑期，並處一年監督釋放(supervised release)。

根據法院紀錄，現年68歲、居住布碌崙的郭希森(Xisen Guo，音譯)出生於中國，已歸化為美籍。自2020年7月至2024年2月間，郭在緬因州帕薩達姆基格(Passadumkeag)緬因大道一處住宅內經營大麻種植場。2024年2月，佩諾伯斯考特郡(Penobscot County)警長辦公室會同國土安全調查局、聯邦調查局人員，持州搜索令進入該住宅執行搜查，查獲約40磅已加工完成的大麻、多袋種植中的大麻植株、甲基安非他命，以及4710元現金。當時共有三名華裔男子在場遭拘留，僅郭希森一人遭逮捕。

郭希森其後於2025年1月13日在聯邦法院認罪，並同意沒收查扣的4710元現金，另支付2萬元以代替交出涉案房產。

調查顯示，搜查當時在場另一名年邁華裔男子曾透過翻譯向警方表示，自己是被郭希森從紐約帶到緬因州，並非自願前往。但郭希森最終並未因此遭起訴綁架或人口販運罪名，該名男子目前下落不明。

此外，透過房產與工商登記紀錄追查，涉案房產登記於一家名為「GC 168 Realty LLC」的空殼公司名下，該公司背後關聯的多處房產分布於布朗維爾(Brownville)、錫德尼(Sidney)等地，同樣疑似作為大麻種植場所使用，並牽出與香港之間的可疑匯款紀錄。這批房產同時名列美國國土安全部所公布、涉嫌與亞裔跨國犯罪組織有關的名單之中。儘管相關證據指向規模更大的犯罪網絡，執法單位迄今並未對其他相關人士提出逮捕或起訴。

美國緝毒署官員指出，目前正調查在包括緬因州在內約20個州活動的跨國毒品犯罪組織，緬因州境內類似的非法大麻種植場所估計多達上百處。

精華 FAQ

  • 他被指自2020年7月至2024年2月在緬因州帕薩達姆基格一處住宅內經營非法大麻種植場，因此以維持毒品相關場所罪名遭聯邦法院起訴。

  • 執法人員在現場查獲約40磅已加工大麻、多袋種植中的大麻植株、甲基安非他命，以及4,710元現金，顯示該處不只涉及大麻生產，也夾帶其他毒品。

  • 郭希森已認罪，並以先前羈押時間折抵刑期，另受1年監督釋放；而執法單位仍在追查可能橫跨多州的跨國毒品網絡，但尚未對其他相關人士起訴。

大麻 布碌崙 緬因州

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