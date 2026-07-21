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紐約市免費家庭露營 5大區公園體驗野外過夜

紐約訊
紐約市公園局今夏推出免費「家庭露營」(Family Camping)活動，共規畫...
紐約市公園局今夏推出免費「家庭露營」(Family Camping)活動，共規畫13場，將在中央公園、展望公園、森林公園等五大區公園舉行，由都市公園巡守員帶領民眾體驗搭帳篷、夜間探索等戶外活動。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市公園局今夏推出免費家庭露營，讓市民在五大區公園過夜體驗戶外生活。
  • 重點二：活動由都市公園巡守員帶領，提供帳篷與教學，適合沒有露營經驗的家庭。
  • 重點三：今年共13場、採網路登記抽籤制，18歲以下需由家長或監護人陪同。

不用開車遠離市區，也不必購買昂貴露營裝備，就能在紐約市公園體驗星空下過夜。紐約市公園局(NYC Parks)今夏再度推出免費「家庭露營」(Family Camping)活動，邀請市民走進五大區多座公園，在都市中體驗搭帳篷、營火活動、夜間健行等戶外活動，適合沒有露營經驗的家庭參加。

公園局表示，家庭露營由都市公園巡守員(Urban Park Rangers)帶領，目的在於讓更多紐約市民親近自然，即使住在繁忙都市，也能體驗露營生活。活動期間，巡守員將教導參加者搭設帳篷、露營安全知識、夜間自然探索及營火活動，並安排自然教育課程，部分場次隔天上午還提供簡單早餐，希望讓大小朋友從互動中認識紐約公園生態。

活動最大的特色之一，是主辦單位提供帳篷等基本露營設備，民眾無須自行準備大型裝備，只需攜帶睡袋、睡墊、換洗衣物、防蚊用品、手電筒及個人藥品等即可參加，大幅降低初次接觸露營的門檻。

今年家庭露營共規畫13場活動，自7月中旬至8月底陸續舉行，地點遍布紐約市五大區，包括曼哈頓中央公園(Central Park)、布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)、皇后區森林公園(Forest Park)、艾利池公園(Alley Pond Park)，以及布朗士、史泰登島等多座大型公園，讓民眾不用離開紐約市，也能享受戶外露營體驗。

由於活動深受家庭歡迎，今年仍採網路登記後抽籤方式決定參加名單，而非先報先得。各場次的報名時間及抽籤日期不同，民眾須依公園處網站各活動公告完成登記。

公園局提醒，所有18歲以下參加者須由家長或法定監護人陪同，每個家庭至少需有一名21歲以上成年人同行。活動期間禁止攜帶酒精飲料，並須遵守公園露營規定與安全守則。更多資訊可上https://www.nycgovparks.org/events/family-camping查詢。

精華 FAQ

  • 活動讓民眾在市內公園搭帳篷過夜，並參與營火、夜間健行與自然教育課程；主辦方還提供基本露營設備，降低家庭首次體驗露營的門檻。

  • 今年共規畫13場，地點分布在紐約市五大區，包括曼哈頓中央公園、布碌崙展望公園、皇后區森林公園、艾利池公園，以及布朗士和史泰登島多座公園。

  • 活動採網路登記後抽籤，並非先報先得；18歲以下必須由家長或法定監護人陪同，每個家庭至少要有1名21歲以上成年人，且禁止攜帶酒精飲料。

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