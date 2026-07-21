慶祝建國250周年暨中秋節 9月20日法拉盛大遊行
為慶祝美國建國250周年及中秋佳節，美國繁榮華埠總會(Better Chinatown USA Better Community USA)近日舉行記者會，宣布將於9月20日在法拉盛舉辦「慶祝美國250周年暨中秋節大遊行」，希望結合美國建國250周年與中秋傳統文化，邀請各族裔及社區民眾共同參與，展現華人社區對美國的貢獻與多元文化精神。
主辦單位表示，遊行將於9月20日在法拉盛緬街舉行，路線自富蘭克林大道(Franklin Avenue)至北方大道(Northern Boulevard)。活動由美國繁榮華埠總會、美國福建同鄉會、美國福建猴嶼聯誼會及紐約東北同鄉會聯合主辦。
共同主席包括田士銳、張明騰、陳恆及李香梅。主辦方表示，目前已邀請紐約各社區僑團、社區中心、舞蹈團體、舞龍舞獅隊、花車、骨董車及電單車隊等參與遊行，並歡迎更多社團、企業及民眾免費報名，共襄盛舉。
大會指出，除遊行外，現場也將設置文化、商業宣傳及禮品贈送攤位，並邀請民選官員、政府代表、執法部門及社區領袖出席。主辦方也招募活動義工、表演團體、歌手、舞蹈演員及司儀等，共同參與活動。
主辦單位表示，今年7月至11月還將陸續舉辦多項系列活動，包括7月25日在布碌崙8大道舉行美國250周年慶祝遊行、9月12日在紐約華埠舉辦中秋節暨紀念孫中山先生誕辰160周年活動，以及10月2日舉行美國250周年慶祝晚宴。11月5日至15日，主辦方也將赴中國廣州、台山等地進行文化及足球交流，推動美中文化交流。
活動定於9月20日在法拉盛緬街舉行，遊行路線自富蘭克林大道至北方大道，主辦方希望結合美國建國250周年與中秋文化，吸引多族裔民眾共同參與。 活動由美國繁榮華埠總會、美國福建同鄉會、美國福建猴嶼聯誼會及紐約東北同鄉會聯合主辦，並邀請社區僑團、舞龍舞獅隊、花車、骨董車等參與。 主辦方表示，7月至11月將陸續舉辦布碌崙遊行、華埠中秋暨紀念孫中山活動、美國250周年慶祝晚宴，並赴廣州、台山進行文化及足球交流。
精華 FAQ
活動定於9月20日在法拉盛緬街舉行，遊行路線自富蘭克林大道至北方大道，主辦方希望結合美國建國250周年與中秋文化，吸引多族裔民眾共同參與。
活動由美國繁榮華埠總會、美國福建同鄉會、美國福建猴嶼聯誼會及紐約東北同鄉會聯合主辦，並邀請社區僑團、舞龍舞獅隊、花車、骨董車等參與。
主辦方表示，7月至11月將陸續舉辦布碌崙遊行、華埠中秋暨紀念孫中山活動、美國250周年慶祝晚宴，並赴廣州、台山進行文化及足球交流。
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