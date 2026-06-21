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「餐飲界奧斯卡」揭曉 皇后區主廚奪得殊榮

記者戴慈慧╱紐約報導
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位於長島市韓式餐廳Meju主廚Hooni Kim獲得「紐約州最佳主廚」殊榮。（取...
位於長島市韓式餐廳Meju主廚Hooni Kim獲得「紐約州最佳主廚」殊榮。（取自Meju Instagram）

被譽為餐飲界「奧斯卡獎」的James Beard Awards日前在芝加哥公布2026年得獎名單。位於長島市(Long Island City)韓式餐廳Meju主廚Hooni Kim獲得「紐約州最佳主廚」殊榮，成為今年紐約餐飲界最受矚目的得獎者之一，也為皇后區餐飲產業寫下重要一頁。

根據餐飲媒體Eater報導，Hooni Kim在領獎時特別向皇后區眾多小型家庭餐館致意，並肯定移民社區對紐約飲食文化的貢獻。Meju以韓國傳統發酵飲食文化為核心特色，近年來受到美食界廣泛關注，今年稍早亦被「紐約時報」評選為紐約百大餐廳之一。

Hooni Kim曾創辦韓餐廳Danji，成為美國首家獲得米其林星級肯定的韓國餐廳。2023年，他在長島市開設Meju，希望透過現代料理方式呈現韓國發酵食品與傳統醬料文化。

除了皇后區主廚獲獎外，今年紐約另一項重要榮譽由華埠(Doyers Street)中式餐酒館Lei獲得。該餐廳榮獲「最佳新餐廳」獎項，由華裔業者Annie Shi創辦、主廚Patty Lee掌廚，以融合現代手法的中式料理與葡萄酒搭配受到評審肯定。

近年紐約亞裔餐飲業者在全國餐飲評鑑中的能見度持續提升，從韓國料理、中國料理到東南亞料理，都逐漸從族裔市場走向主流餐飲舞台。今年James Beard Awards中，來自皇后區及華埠的兩項重要獎項，也再次凸顯亞裔移民社區對紐約飲食文化的深遠影響。

精華 FAQ

  • 長島市韓式餐廳Meju主廚Hooni Kim，獲得「紐約州最佳主廚」殊榮，成為今年紐約餐飲界最受矚目的得獎者之一，也為皇后區餐飲產業增添亮點。

  • 他特別向皇后區眾多小型家庭餐館致意，也肯定移民社區對紐約飲食文化的貢獻，強調這些基層餐飲與多元族群形塑了城市味道。

  • 華埠Doyers Street的中式餐酒館Lei獲得「最佳新餐廳」獎，由華裔業者Annie Shi創辦、主廚Patty Lee掌廚，以現代中式料理與葡萄酒搭配獲肯定。

皇后區 奧斯卡 芝加哥

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