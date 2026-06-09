紐約州通過汽車保險改革法 有望降低10%保費

紐約州通過的汽車保險改革法案可降低高達10%保費。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州新法打擊保險詐欺並限制不當索賠，以壓低整體汽車保費。

紐約州新法打擊保險詐欺並限制不當索賠，以壓低整體汽車保費。 重點二： 法案禁止以郵遞區號、職業與教育程度等非駕駛因素訂價。

法案禁止以郵遞區號、職業與教育程度等非駕駛因素訂價。 重點三：機構估計此改革可降保費約10%，每車年省200至300元。

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署的汽車保險 改革法案，將通過打擊保險詐欺、限制不法獲益者索賠、禁止保險公司以郵政編碼或職業等個人因素確定保險費率等方式，降低紐約駕駛的汽車保險支出，據一些機構估計，這些措施可以降低高達10%的汽車保險費。

紐約市和長島的車輛購買和維護成本，尤其是汽車保費 多年來居高不下，駕駛叫苦連天。最新數據顯示，紐約州 每輛車的平均年保費為1895元，全美排名第三高，遠高於1438元的全美平均水平。霍楚將這項汽車保險改革法案視為降低生活成本舉措的一個組成部分。非營利組織公民預算委員會(Citizens Budget Commission)估計，這項法案可以將汽車保險費降低高達10%，每年每輛車可節省200-300元，總共可為紐約州居民和企業節省高達20億元。

州長辦公室稱，紐約州在人為製造保險詐欺方面位居全美第二，去年保險公司共報告了4萬3811起疑似詐欺事件，比2020年增加了80%。新的法案將嚴厲打擊保險詐欺，加強了對策劃、雇用或唆使他人偽造車禍騙取保險賠償的法律懲罰力度。另一方面，新法縮小了用於提起人身傷害賠償的法律定義範圍，以防止輕微傷情被合法誇大以騙取巨額賠償。

新法還限制了對不當行為者的賠償。新法規定，如果提出索賠的駕駛在事故中未投保，酒後駕駛或犯有重罪，則人身傷害賠償金上限為10萬元。通過遏制無理訴訟和巨額賠償，保險公司的辯護與和解成本會更低。

新法還加強了對保險公司的監管，規定保險公司如果承保收益在三年內超過預期利潤5%以上，必須通過退款貨保費折扣的方式將這部分資金返還給消費者。要提高保費，保險公司必須向州政府提交有數據支持的申請並獲批准。新法還規定，保險公司不得使用教育程度、職業或特定郵遞區號等非駕駛因素來提高保費。